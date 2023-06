Nikmati Promo Menginap Hingga BBQ Night di Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS

Iklan

Info Event - Ketika Anda mendengar kata Yogyakarta, Anda pasti sudah membayangkan Kota dengan aneka wisata hingga berbagai sajian kuliner yang rasanya tak cukup hanya sehari untuk menghabiskan waktu berlibur di Kota Yogyakarta. Banyak bagian dari kota Yogyakarta yang dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa serta ornamen khas Jawa dapat kita temui di sepanjang jalan yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik.

Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, hotel bintang empat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.89 Yogyakarta, siap menyambut Anda yang ingin berlibur serta menghabiskan waktu bersama keluarga di Kota yang seringkali disebut Cultural City ini. “Pada Bulan Juni ini kami menghadirkan dua promosi, baik itu promo menginap maupun promo Food and Beverage. Promo menginap kami bertajuk Suite Moment Room Promotion. Dengan Rp 1.588.000,-nett anda sudah dapat menginap di kamar Suite, termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak berusia dibawah 12 tahun, Free Minibar, Free pengantaran atau penjemputan ke stasiun Tugu, Welcome Amenities, makan malam untuk dua orang serta dua tiket masuk ke Gembira Loka Zoo,” kata Stevy Yola Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Selanjutnya bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, teman hingga kolega terdekat dengan Ambience Tropical Pool, Anda dapat langsung menikmati promo BBQ Night yang kembali hadir setiap hari Sabtu pukul 18.00 hingga 21.30 wib. Mino Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menyebutkan “Setiap hari Sabtu kami akan menyajikan lebih dari 20 menu yang pastinya akan memanjakan lidah anda, mulai dari Salad Bar, Kampoeng Fried Rice, Chicken Satay, Assorted skewer, Pasta, Slice Beef, Steam Boat, Roasted Potato, Roasted Chicken, Pizza, Sushi, Dimsum, Ice Cream dan masih banyak lagi. Sajian BBQ night ini akan ditemani dengan Live music performance yang akan menambah syahdunya santap malam Anda.

Untuk promo menginap dapat Anda nikmati hingga 30 Juni 2023 dan untuk BBQ Night hingga akhir Bulan Juli mendatang. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi restaurant ataupun kamar, tamu dapat menghubungi +62 274 580930 atau WA ke +62 81 328741448/082127229669.