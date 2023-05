New Live Show - An Extraordinary Show Sukses Hibur Penggemar Hindia, JUNNY Dan Phum Viphurit

Iklan

Info Event – New Live Entertainment menggelar konser musik New Live Show – An Extraordinary Show pada Sabtu 27 Mei 2023 lalu di Tennis Indoor Senayan. Pertunjukan ini menghadirkan tiga penyanyi lintas negeri, yaitu Phum Viphurit dari Thailand, JUNNY dari Korea Selatan dan Hindia dari Indonesia.

New Live Show tampil dengan konsep panggung di tengah arena Tennis Indoor Senayan. Hindia, salah satu musisi berpengaruh di Indonesia dengan kemampuan musik yang luar biasa, tampil dengan lagu-lagu yang mendalam. JUNNY, penyanyi berbakat dari Korea Selatan, menghibur dengan energi panggung yang luar biasa. Phum Viphurit, yang dikenal dengan lagu-lagu berirama pop alternatif yang penuh pesona, tampil memukau di atas panggung. New Live Show adalah konser special shows yang menghadirkan tiga musisi istimewa dalam satu panggung yang unik dan keren.

Hal yang menyenangkan dari penonton New Live Show adalah mereka hadir untuk mendukung penuh masing-masing performer. Fans Hindia hadir dengan dress code merah, fans JUNNY dengan dress code putih, dan fans Phum Viphurit dengan dress code biru.

Hindia, JUNNY dan Phum Viphurit telah memberikan penampilan terbaik mereka, memancarkan karisma dan bakat mereka melalui setiap lantunan musiknya di atas panggung. Antusias dan sambutan yang meriah membuktikan betapa acara special show ini telah berhasil menyalurkan kegembiraan dan kepuasan melalui musik yang mereka tampilkan.

Dino Hamid selaku Founder dan Creative Director dari New Live Entertainment mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah mendukung dan hadir untuk konser New Live Show – An Extraordinary Show. “Dukungan istimewa penonton telah membuat acara ini menjadi sukses dan meriah. Untuk Phum Viphurit, JUNNY dan Hindia terima kasih atas penampilannya yang luar biasa di New Live Show,” kata Dino. (*)