CTI IT Infrastructure Summit 2023 Gelar Workshop Bahas Inovasi Teknologi Baru untuk Bisnis

Info Event - PT Computrade Technology International (CTI Group), penyedia solusi teknologi informasi, sukses menggelar CTI IT Infrastructure Summit 2023 pada 9 Maret 2023 lalu dengan tema “The Metaverse: Why Your Business Needs to Prepare by Now?”. Dalam konferensi tahunan tersebut, CTI Group membahas bagaimana perusahaan di Indonesia bisa mulai masuk ke metaverse, ide-ide, strategi dan solusi untuk mempersiapkan diri menuju era Metaverse.

Nathanael Lim, Co-Founder Avium yang berpengalaman dalam mengembangkan teknologi web 3.0 dan juga bertindak sebagai pembicara kunci dalam acara ini memaparkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian para pelaku bisnis dalam memulai perjalanan mereka di Metaverse. Hal yang pertama adalah masalah aksesibilitas perangkat keras. Kedua, perbedaan antarmuka pengguna yang dapat bervariasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketiga, regulasi hukum terkait data pribadi dan hak individu. Keempat, dinamika dan kontrol antara sektor swasta dan publik. Kelima, interoperabilitas dan interaksi antara sistem yang berbeda. Terakhir, pilihan antara kontrol dan kebebasan memilih. Namun, dengan pemikiran yang tepat dan strategi yang baik, tantangan ini dapat diatasi untuk menciptakan Metaverse yang inovatif dan inklusif.

Karena teknologi Metaverse masih terus berkembang, perusahaan masih memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan dan diperhatikan dalam menentukan bagaimana mengimplementasikan pengalaman Metaverse dan sejauh mana tingkat adopsi yang akan dilakukan dalam aplikasi mereka.

Oleh karena itu, CTI IT Infrastructure Summit 2023 menggelar solution workshop di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan dengan topik “Navigating the Technology Innovation: Adapt, Adopt, and Advance Your Business” untuk membahas lebih detail trend solusi apa saja yang menjadi fondasi inovasi bisnis kedepan, termasuk Metaverse.

Workshop ini terdiri dari tiga sesi dengan fokus area yang berbeda yang dapat diikuti peserta sesuai kebutuhan perusahaan. Sesi pertama membahas mengenai "Shaping Your IT Infrastructure Journey through Innovation and Integration," yaitu bagaimana cara perusahaan dapat mengoptimalkan dan mengoperasikan infrastruktur dan sistem yang berkelanjutan, aman, dan dapat scalable untuk menjamin operasional yang stabil dalam menghadapi disrupsi yang bisa terjadi di masa depan. Melihat pesatnya adopsi cloud computing dan inisiatif bekerja darimana saja (work-from-anywhere), bisnis perlu membangun pengalaman yang luar biasa dengan memanfaatkan teknologi baru untuk konsumen dan karyawan. Sesi ini dihadiri oleh pembicara ahli seperti Ardianshah, Senior Solutions Consultant, Commercial Sector Indonesia Hitachi Vantara, E. Wiryadi Salim, Huawei Senior Product Manager, Justin Tan, Managing Partner, Strategic Cloud Alliances, Tencent Cloud South East Asia, dan William Kuan, Associate Vice President, Sales APC, SymphonyAI Summit.

Sesi kedua membahas "Protect Your Business with Integrated Security and Compliance" yang berfokus pada strategi baru untuk melindungi perusahaan dari risiko dan ancaman, yang berintegrasi dengan kepatuhan (compliance). Banyaknya ancaman keamanan siber yang semakin meluas dan kompleks, perusahaan perlu bergerak cepat untuk melindungi konsumen dan memprioritaskan keamanan sebagai pusat dari keputusan mereka. Sesi ini dihadiri oleh pembicara ahli yaitu Agustinus Tene, Regional Sales Manager SASE Palo Alto Networks dan Samet Sazak, Technical Account Manager SOCRadar.

Sesi ketiga mengangkat tentang, "Leveraging the Power of Data and Analytics for Your Business Goals," untuk membantu bisnis untuk memberikan nilai dan inovasi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, dan menyederhanakan operasi internal untuk mengurangi biaya. Selain itu, sesi ini juga menjelajahi cara terbaik untuk mengintegrasikan, mengelola, dan menganalisis data untuk bekerja di seluruh bisnis dan masyarakat secara luas. Sesi ini dibawakan oleh Matthew Taruno, Solution Architect Alibaba Cloud dan Muhammad Fachrizal Sinaga, Senior Data & AI Partner Technical Specialist, IBM Indonesia.

Workshop ini terbuka untuk semua perusahaan yang ingin meningkatkan kemampuan infrastruktur TI, keamanan, dan analisis data mereka. CTI IT Infrastructure Summit 2023 didukung oleh brand IT terkemuka secara global seperti Alibaba Cloud, Palo Alto Networks, Huawei, Hitachi, IBM, SOCradar dan Defenxor, Symphony AI serta Tencent Cloud. (*)