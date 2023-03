Candil Siap Reuni dengan Seurieus Band di Panggung Everblast Festival 2023

Info Event – Everblast Festival akan digelar pada 4-5 Maret di Gambir Expo Kemayoran, Komplek JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada festival musik yang akan digelar selama dua hari ini, kita akan bisa melihat kembali penampilan reuni Candil bersama band lamanya Seurieus Band.

Akselerasi Entertainment selaku promotor Everblast Festival memastikan bahwa Seurieus Band akan tampil bersama vokalis lamanya Candil. Hal tersebut di ungkapkan oleh Arinda Mentari Putri, selaku perwakilan dari Akselerasi Entertainment, “Alhamdulillah, kami berhasil mereunikan kembali Seurieus Band bersama vokalis andalannya yaitu Candil. Setelah 15 tahun Candil berpisah dengan Seurieus Band, Everblast Festival akan menjadi panggung pertama mereka untuk reuni dan tentunya akan semakin menghibur para penggemar setianya yang rindu akan penampilan mereka,” ucapnya.

Setelah mengumumkan 24 line up pada fase pertama dan kedua yakni Simple Plan, Hoobastank, The Rasmus, The Red Jumpsuit Apparatus, Secondhand Serenande, Padi Reborn, The Changcuters, Vierratale, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Loco, Pee Wee Gaskins, The Upstairs, Alexa, Naff, Tika Tiwi (T2), The Rain, Closehead, Kuburan, Vagetoz, Kobe, Fade2black, Alone At Last dan Sind3ntosca.

Akselerasi Entertainment selaku promotor Everblast Festival, mengumumkan sebanyak 10 musisi internasional dan nasional akan hadir memeriahkan panggungEverblast Festival.

Arinda Mentari Putri, menambahkan “Line up fase ketiga ini, merupakan fase line up terakhir yang di umumkan oleh kami dan Alhamdulillah kami dapat menambahkan 1 musisi internasional yaitu MYMP dan 9 musisi nasional. Para musisi ini dipastikan hadir di panggung Everblast Festival 2023”,ucapnya.

Bukan hanya Seurieus x Candil dan MYMP saja yang akan menggebrak panggung Everblast Festival. Musisi dalam negeri lainnya seperti Cokelat, Kotak, Rocket Rockers, The Banery, Monkey 2 Millionaire, Hollywood Nobody, Geng Juara Kelas With Special Guest dan Mad Elephant With Special Guest. Mereka semua akan menjadi bagian dari festival musik bertema tahun 2000an ini.

Jadi, ini dia pengisi acara lengkap Everblast Festival 2023: Simple Plan, Hoobastank, The Rasmus, The Red Jumpsuit Apparatus, Secondhand Serenande, MYMP, Cokelat, Padi Reborn, Vierratale, Seurieus x Candil, The Cangcuters, Letto, Kotak, J-Rocks, Garasi, Alexa, Rocket Rockers, Pee Wee Gaskins, Naff, Vagetoz, The Rain, Tika Tiwi (T2), The Upstairs, Saint Loco, Fade2Black, Closehead, Alone at Last, Kuburan, The Banery, Kobe, Sind3ntosca, Monkey To Millionare, Hollywood Nobody, Geng Juara Kelas With Special Guest dan Mad Elephant With Special Guest.

Saat ini tiket Everblast Festival memasuki Presale 2 yang di bandrol seharga Rp 1,3 juta. Untuk pembelian tiket Everblast Festival 2023 hanya dapat dilakukan melalui situs resmi di www.everblastfest.com. (*)