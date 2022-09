We The Fest Umumkan Full Lineupnya

Info Event - Ismaya Live akhirnya mengumumkan rangkaian lineup baru yang masuk ke dalam deretan pengisi acara We The Fest 2022 yang akan tampil di tanggal 23-25 September nanti, di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.

We The Fest 2022 akan dimeriahkan oleh 4 headliner, dua diantaranya datang dari ranah musik hiphop dan rap dunia yaitu Offset dan Swae Lee. Offset adalah rapper asal amerika yang telah meraih nominasi Grammy untuk single-nya berjudul “Clout” bersama Cardi B sebagai “penampilan rap terbaik”. ia juga telah berkolaborasi dengan berbagai musisi dunia dan lagu-lagunya telah menduduki top charts seperti lagu “Taste” yang berkolaborasi bersama Tyga. Rapper Swae Lee, penyanyi dan penulis lagu, juga menjadi bintang utama dalam We The Fest tahun ini. sebagai musisi multi talenta, Swae Lee telah meraih nominasi Grammy sebagai co-writer dari lagu milik Beyonce yang berjudul “Formation” dan pada 2018 salah satu single-nya bersama Post Malone menjadi soundtrack utama dari film Marvel “Spider-Man : Into the Spider-Verse.

Dua headliners selanjutnya yaitu Jackson Wang dan CL. Jackson Wang adalah seorang penyanyi pop, rapper, host, designer, creative director dan pemilik label musik “TEAM WANG”. Salah satu lagunya yaitu “Fendiman” pernah menduduki Top #1 Pop Chart pada platform iTunes dan Apple Music. Sedangkan CL, musisi dan penulis lagu asal Korea Selatan, pernah menjadi leader dari girl group 2NE1, dan mendapatkan kredit sebagai penulis dan co-produser dari album “Crush” yang menjadi best selling album dan menduduki chart paling tinggi dalam album korea pada US Billboard 200 chart History. Pada tahun 2019, CL juga dinobatkan sebagai “ Wanita Asia paling menginspirasi” oleh People’s Choice Awards, ia juga dua kali dinominasikan sebagai “100 orang paling berpengaruh di Dunia” oleh Time Magazine.

Jeremy Zucker penyanyi dan penulis lagu asal Amerika yang memiliki lagu hit “comethru” dan What So Not projek musik elektronik dari produser Australia, Emoh Instead juga turut ditambahkan dalam lineup We The Fest kali ini bersama sederet musisi tanah air yang datang dari berbagai genre seperti Ali, Ardhito Pramono, Basboi, Danilla, Dipha Barus, Hindia, Hursa, IDGITAF, Laleilmanino & Friends, Maliq & D’Essentials, Monkey to Millionaire, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Petra Sihombing, Rendy Pandugo, Scaller, Teddy Adhitya, dan Vidi Aldiano

“Dari tahun ke tahun We The Fest berusaha membawakan hal yang berbeda dan keberagaman genre dalam lineupnya, mulai dari musisi dunia hingga deretan emerging talent tanah air akan turut hadir meramaikan We The Fest” Ujar David Ferdian selaku Head dari Ismaya Live.

Tiket daily pas dan 3-Day Pass We The Fest tersedia secara online dan bisa didapatkan melalui www.wethefest.com.