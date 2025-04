Konser Hammersonic Hadirkan Thy Art Is Murder

Iklan

Info Event - Menuju perayaan satu dekade Hammersonic Festival, Ravel Entertainment kembali menghadirkan konsep berbeda yang lebih intim dan eksklusif lewat The Hammersonic Convention. Tak sekadar konser musik, edisi kali ini akan mempertemukan para penggemar musik ekstrem dengan musisi global dan nasional dalam sesi coaching clinic dan talkshow yang inspiratif.

Band deathcore asal Australia, Thy Art Is Murder, dipastikan akan menjadi bintang utama dalam perhelatan ini. Indonesia akan menjadi salah satu destinasi penting dalam tur Asia mereka yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2025. Dikenal dengan gaya musik agresif dan lirik yang lantang menyuarakan isu sosial dan politik, kehadiran mereka di Jakarta akan menjadi momen bersejarah bagi penggemar deathcore di Tanah Air.

"Kami sangat antusias bisa akhirnya tampil kembali di hadapan para penggemar di Indonesia. Sudah lama kami ingin datang, dan 2025 adalah waktunya," ujar vokalis Thy Art Is Murder, Tyler Miller.

Digelar pada 4 Mei 2025 di Bali United Studio, Jakarta, The Hammersonic Convention mengusung konsep Exclusive Intimate Concert dengan panggung megah, tata cahaya spektakuler, sound system detail, serta atmosfer yang nyaman dan aman. Band lokal andalan, Revenge The Fate, turut tampil sebagai pembuka.

Tak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mengikuti sesi talkshow dan coaching clinic bersama dua sosok berpengaruh di industri musik. Jona Weinhoffen, mantan gitaris Bring Me The Horizon dan I Killed The Prom Queen, akan tampil membawakan lagu-lagu ikonik dari dua band tersebut, sekaligus berbagi wawasan seputar proses kreatif dalam penggarapan album There Is a Hell... dan Sempiternal milik BMTH.

Dari Tanah Air, hadir pula Tim Distorsi dari ST.Loco yang akan membagikan rahasia kesuksesan bandnya dalam meraih AMI Awards untuk kategori Best Album, serta strategi bertahan di tengah ketatnya industri musik Indonesia. Ia juga akan memaparkan visi-misi Hammersonic Records dan rencana ekspansi mereka di dunia hiburan musik.

Tiket konser ini sangat terbatas dan mulai dijual pada 19 April 2025 pukul 15.00 WIB melalui situs resmi www.hammersonic.com. Tersedia dua kategori harga: Pre-Sale Rp 325.000 dan General Sale Rp 385.000 (belum termasuk pajak hiburan dan biaya layanan).

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.hammersonic.com atau ikuti akun Instagram resmi di @ravelentertainment. (*)