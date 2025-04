Wakin Chau Siap Mengguncang Jakarta 10 Mei 2025

Iklan

Info Event - Penyanyi legendaris Wakin Chau akan menggelar konser bertajuk 2025 The Younger Me Wakin Chau Concert Tour di Jakarta pada 10 Mei 2025, bertempat di Sentul International Convention Center. Dikenal lewat suara khas dan aksi panggung yang dinamis, Wakin Chau telah menjadi ikon di dunia musik pop Mandarin selama beberapa dekade, memikat hati penggemar di seluruh Asia dengan balada-baladanya yang penuh perasaan.

Karier Wakin Chau dimulai pada tahun 1986 sebagai produser musik, sebelum akhirnya merilis album pertamanya pada 1987. Tidak hanya sukses di dunia musik, ia juga merambah dunia akting dengan membintangi berbagai acara televisi dan film di China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Hingga tahun 2025, Wakin Chau telah merilis lebih dari 40 album dan tetap aktif tampil di berbagai media hiburan.

Dalam konser spesial ini, penggemar akan diajak bernostalgia dan bernyanyi bersama lewat deretan lagu legendaris seperti "Friends", "The Flowery Heart", "You Make Me Happy and Sad", "Any Song Reminds You of Me?", "Nothing Will Stop Me from Loving You", "I Didn't Intend to Go", "Love Follows Us", "A Life of Fighting is but a Dream", dan masih banyak lagi.

Jakarta menjadi salah satu kota pemberhentian dalam tur Wakin Chau di Asia dan sekitarnya, bersama Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

Tiket 2025 The Younger Me Wakin Chau Concert Tour in Jakarta mulai dijual pada 5 Maret 2025 pukul 10:00 WIB melalui id.bookmyshow.com, dengan enam kategori harga mulai dari Rp 1.200.000 hingga Rp 4.500.000, belum termasuk pajak.

Dengan katalog lagu yang tak lekang oleh waktu dan karier multi-talenta di dunia hiburan, Wakin Chau tetap menjadi inspirasi lintas generasi. Jangan lewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan langsung legenda musik pop Mandarin ini di Jakarta! (*)