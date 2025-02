Sahira Hotels Group Hadirkan Promo Spesial Ramadan di Bogor

Iklan

Info Event - Sahira Hotels Group dengan meluncurkan program unggulan yang dapat dinikmati selama bulan suci pada acara Press Conference & Client Gathering di The Sahira Hotel, Jl Ahmad Yani no 17-23 Kota Bogor, pada Jumat, 21 Februari 2025.

Program bertajuk "Ramadan Penuh Berkah" ini menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka puasa istimewa di tiga unit Sahira Hotels Group di Bogor: The Sahira Hotel, Sahira Butik Hotel Paledang, dan Sahira Butik Hotel Pakuan.

The Sahira Hotel Ahmad Yani menawarkan paket menginap selama Ramadan termasuk sahur atau sarapan untuk dua orang serta buffet berbuka puasa dengan harga mulai Rp 999.000 nett per malam. Paket buffet berbuka puasa dapat dipesan dengan harga early bird Rp 185.000 nett per orang hingga 24 Februari 2025, setelah itu berlaku harga normal Rp 200.000 nett per orang.

Sahira Butik Hotel Paledang menyediakan paket menginap dekat Kebun Raya Bogor dengan harga mulai Rp 588.000 nett per malam, termasuk takjil dan sahur atau sarapan untuk dua orang. Paket buka puasa tersedia dengan harga early bird Rp 150.000 nett per orang hingga 28 Februari 2025, kemudian Rp 175.000 nett per orang pada 1-10 Maret 2025, dan harga normal Rp 190.000 nett per orang dengan promo beli 10 gratis 1 pax.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sahira Butik Hotel Pakuan menawarkan staycation ramah anak mulai Rp 720.000 nett per malam, termasuk takjil dan sahur atau sarapan untuk dua orang. Paket buka puasa tersedia dengan harga early bird Rp 125.000 nett per orang hingga 28 Februari 2025, kemudian Rp 150.000 nett per orang pada 1-10 Maret 2025, dan harga normal Rp 180.000 nett per orang dengan promo beli 10 gratis 1 pax.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Iceu Pujiastuti SH, M.M., beserta jajarannya, serta Chief Operating Officer PT. Sahira Penuh Berkah, Adly S. Bawazier. Executive Chef The Sahira Hotel, Chef Yusuf Taujiri, memperkenalkan tema sajian tahun ini yang mengangkat cita rasa Nusantara dengan sentuhan Timur Tengah dan Asia. Dalam sesi cooking demo, ia mengajak para tamu memasak chicken shawarma sebagai inspirasi menu sahur.

Sahira Hotels Group berharap promo spesial ini memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para tamu selama Ramadan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @sahirahotelsgroup atau hubungi Customer Relations di WhatsApp +62 877-9040-0030. (*)