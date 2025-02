Mencari Franchise dan Peluang Bisnis di IFBC 2025 ICE BSD

Info Event - Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo kembali menghadirkan Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2025, pada 14-16 Februari 2025 di Hall 1, ICE BSD, Tangerang. Mengusung tema “Energizing Entrepreneurship” IFBC menghadirkan ratusan peluang bisnis yang menawarkan kemitraan, mulai dari franchise, peluang usaha, bisnis, distributor, dan keagenan.

IFBC 2025 ICE BSD ke-170 ini menjadi sarana untuk para pelaku usaha tumbuh dan mengembangkan bisnis melalui kemitraan. Pameran bisnis terbesar dan terlengkap ini dimeriahkan lebih dari 200 merek bisnis dan dijadwalkan akan dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Budi Santoso, M.Si, serta Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia Drs. Anang Sukandar, CFE.

Pameran ini menghadirkan beragam peluang bisnis, mulai dari franchise, kemitraan, hingga layanan pendukung usaha. Dengan nilai investasi yang bervariasi dari Rp9 juta hingga Rp1,5 miliar, ajang ini menjadi referensi bagi para calon pengusaha yang ingin menemukan model bisnis sesuai dengan modal, minat, dan kebutuhan mereka.

Di sektor minuman kekinian, berbagai merek hadir menawarkan peluang kemitraan, seperti Arah Coffee, Sekian Kopi, Kopi Sejuta Jiwa, Atme Coffee, hingga brand es krim dan minuman segar seperti Sour Sally, Dum-Dum Thai Tea, dan Es Teler Kapten. Para pengunjung bisa menjajaki berbagai pilihan bisnis, dari coffee shop hingga jus segar, sesuai dengan tren pasar yang berkembang.

Eksplorasi Ragam Peluang di Pameran IFBC ICE BSD

Sebagai wujud komitmen dalam mendorong minat kewirausahaan, pameran IFBC 2025 di ICE BSD menghadirkan berbagai seminar dan talkshow inspiratif yang dapat diikuti secara gratis.

Acara dibuka dengan Indonesia Business Outlook 2025 bersama KOMPAS, diikuti dengan sesi Langkah Cerdas Memilih Franchise bersama Djoko Kurniawan, Senior Franchise Consultant DK Consulting. Tak kalah menarik, Franchise One akan membahas All In One Enabler Ecosystem, menawarkan wawasan seputar ekosistem pendukung bisnis waralaba.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi pengunjung yang ingin memperluas jaringan dan meningkatkan profitabilitas, tersedia sesi Kolaborasi Bisnis: Kunci UMKM Bertumbuh dan Berjaya di Era Digital bersama Rumah BUMN. Sementara itu, bagi yang ingin membangun bisnis yang berkelanjutan, sesi Digital Marketing: Kunci Sukses Bisnis di Era Modern bersama Indotrading akan memberikan strategi praktis di era digital.

Tertarik menekuni bisnis kue kekinian? Jangan lewatkan Foodpreneur Talk with Baker Old bersama Teuku Wisnu. Di era digital, pengelolaan data pelanggan menjadi kunci sukses bisnis. Simak pembahasannya dalam Strategi Mengelola Data Pelanggan bersama TDA Tangerang Raya.

Pelaku usaha F&B dapat mengikuti sesi Membangun Sustainability di Industri F&B bersama JOOMBA, yang membahas strategi mempertahankan bisnis kuliner di tengah persaingan. Ingin tahu lebih dalam tentang bisnis kopi gerobakan? Ikuti talkshow Mari Bahas Kopi Keliling bersama Janji Jiwa. Sementara itu, Foodpreneur Talks with Gemoy Coin bersama Nita Vior akan mengulas tren bisnis kuliner kekinian.

Bagi yang tengah mempersiapkan masa pensiun, sesi Memilih Usaha untuk Pensiunan bersama Bank BTN dan FT Consulting akan memberikan panduan memilih bisnis yang tepat. Sementara itu, bagi yang ingin merambah bisnis laundry, simak Transformasi Digital dan Kemitraan Laundry 2025 bersama LG Commercial Laundry.

Citra merek yang kuat menjadi faktor penting dalam kesuksesan bisnis. The Entrepreneurs Society akan membahas strategi membangun brand yang dicintai dalam sesi Strategi Menjadi Brand yang Dicintai di 2025. Tak ketinggalan, bagi yang ingin meningkatkan bisnis melalui digitalisasi, sesi Upgrade Bisnis Kamu dengan Transformasi Digital bersama TOCO - Sprout siap memberikan wawasan berharga.

Saatnya berani mengambil langkah besar menjadi entrepreneur! IFBC 2025 menghadirkan pameran bisnis terlengkap untuk waralaba, kemitraan, dan peluang usaha. Hadir selama tiga hari, 14-16 Februari 2025, di Hall 1 ICE BSD, Tangerang, pameran ini berlangsung dari pukul 10.00-20.00 WIB. Temukan bisnis impian Anda dan wujudkan mimpi menjadi pengusaha! (*)