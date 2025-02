FORTUNE Indonesia Summit 2025: Inspirasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan Bisnis

Iklan

Info Event - Jakarta bersiap menyambut ajang bergengsi FORTUNE Indonesia Summit (FIS) 2025 yang akan digelar pada Kamis, 6 Februari 2025 di The Westin, Kuningan. Acara tahunan yang telah memasuki tahun keempat ini kembali hadir sebagai wadah inspirasi dan diskusi bagi para pemimpin, inovator, dan visioner di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, bisnis, teknologi, hingga entertainment.

Mengusung tema Multi-stakeholder Platform for Impactful Business Decision Maker, FIS 2025 tidak hanya menjadi tempat berbagi wawasan, tetapi juga momentum penting untuk menjawab tantangan global dan merancang masa depan yang lebih progresif bagi dunia bisnis Indonesia.Tahun ini, FIS 2025 menghadirkan empat pilar utama yang akan mendorong antusiasme dan perkembangan era bisnis baru:

Baca juga: Pertamina NRE Dianugerahi Penghargaan Change the World 2024

Talkshow: Diskusi mendalam bersama tokoh-tokoh kunci dan inovator yang telah membawa perubahan nyata di dunia bisnis.

Exhibition & Entertainment: Format interaktif yang memungkinkan perusahaan, konsumen, dan pengambil keputusan bisnis untuk terhubung secara dinamis dan personal.

Award Ceremony: Penghargaan untuk individu dan organisasi yang telah menciptakan dampak signifikan dengan mengubah tantangan menjadi peluang besar.

Awardee Dinner: Kesempatan menjalin koneksi baru, bertukar ide, dan membuka pintu kolaborasi serta inovasi untuk masa depan.

Sebagai konferensi bisnis terkemuka, FORTUNE Indonesia Summit 2025 akan menghadirkan diskusi inspiratif dengan tiga tema utama: Substantive, Amplified, dan Sustainable. Acara ini juga memberikan penghargaan bergengsi seperti Businessperson of the Year dan 40 Under 40 untuk tokoh-tokoh muda berpengaruh di Indonesia. Selain itu, perusahaan yang berhasil mendorong perubahan positif akan diakui melalui penghargaan Change the World.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk informasi lebih lanjut dan mengikuti perkembangan acara ini, Anda bisa mengunjungi akun media sosial resmi:

Instagram FORTUNE Indonesia: @fortune.idn

IDN Media: Instagram: @idn.offici | TikTok: @Idn_offici | LinkedIn: IDN (*)