Fakta Menarik di Balik Penunjukan Merry Riana sebagai Staf Khusus AHY di Kemenko IPK

"Saya ingin kita semua menjadi super team," ujar AHY, sembari mengungkapkan alasan mengajak Merry Riana bergabung karena pengalamannya yang dinilai mampu menginspirasi dan memperkuat tim di Kemenko IPK. Merry pun menyambut tawaran ini dengan antusias, mengungkapkan kesiapan untuk bekerja dan berkarya demi Indonesia.

Hubungan AHY dan Merry Riana telah terjalin cukup lama, bahkan sejak Merry masih berkarier di Singapura. Keduanya merupakan alumni Nanyang Technological University (NTU), Singapura, dan pernah menerima penghargaan bergengsi Nanyang Outstanding Young Alumni Award. Menariknya, Merry adalah orang Indonesia pertama yang mendapat penghargaan ini pada 2006, sementara AHY menyusul pada 2013 sebagai peraih pertama dari kalangan militer. Tak hanya itu, keduanya juga sempat mendalami ilmu di Harvard University.

Penunjukkan ini semakin memperlihatkan kepercayaan AHY terhadap kepemimpinan Merry, yang selama ini dikenal sebagai sosok inspiratif bagi generasi muda. AHY juga menyampaikan pesan optimistis kepada para peserta InspiraFest, mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama menuju "Indonesia Emas 2045."

Selain pengumuman tersebut, InspiraFest tahun ini berkolaborasi dengan Maxwell Leadership Indonesia (MLI) yang merupakan bagian dari Maxwell Leadership, organisasi kepemimpinan global yang didirikan oleh John C. Maxwell. MLI yang diwakili oleh Merry Riana, David Tjokrorahardjo, dan David Pratomo adalah kolaborasi strategis yang memperkuat InspiraFest dalam mendorong pengembangan kepemimpinan di Indonesia.

Sebagai mega seminar yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, InspiraFest Day to Grow tahun ini menghadirkan banyak kejutan spesial. Beberapa tokoh penting turut hadir, seperti Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Mochtar Riady, pendiri Lippo Group, yang meski telah berusia 96 tahun, tetap hadir untuk berbagi inspirasi.

Di akhir acara, Merry Riana menyampaikan harapannya agar dapat berkontribusi lebih banyak melalui perannya sebagai Staf Khusus. Dengan semangat yang membara, ia menutup dengan pesannya, "Let’s dream bigger, work harder, and never give up!" (*)