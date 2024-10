Kolaborasi Elegan Best Western Premier The Hive dan Amrta Batik Yogyakarta di Hari Batik Nasional

Iklan

Info Event - Keindahan Batik kembali mendapat sorotan pada Hari Batik Nasional, 2 Oktober, sebuah peringatan yang bermula sejak Batik Indonesia diakui sebagai Warisan Budaya Tak-benda oleh UNESCO pada 2009.

Tahun ini, Best Western Premier The Hive mengajak masyarakat merayakan kekayaan warisan tersebut dengan cara unik, melalui kolaborasi bersama Amrta Batik Yogyakarta dalam sebuah open showcase bertema "Batik Nusantara Kita". Di lobi hotel bintang lima ini, para tamu tak hanya disuguhi kenyamanan, tetapi juga hasil karya Batik asli Yogyakarta yang sarat dengan cerita budaya dan nilai seni yang mendalam.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Best Western Premier The Hive, sebagai salah satu jaringan perhotelan terkemuka, terus mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menampilkan produk-produk lokal. Shafana Zanubia, Marketing Communication Best Western Premier The Hive, dengan bangga menyatakan, "Batik bukan hanya sekadar kain, tapi adalah seni yang harus kita lestarikan dan banggakan." Kolaborasi ini menjadi simbol bagaimana budaya lokal dapat bersinergi dengan kemewahan modern, sekaligus mempromosikan warisan yang tak ternilai harganya. (*)