Renjana Cita Srikandi: Festival Akbar Pemberdayaan Perempuan Siap Lanjutkan Roadshow ke Pekanbaru

Iklan

Info Event - Setelah sukses di Jakarta, Festival Akbar Pemberdayaan Perempuan Renjana Cita Srikandi kini bersiap melanjutkan perjalanan inspiratifnya ke berbagai kota besar di Indonesia. Pekanbaru menjadi kota pertama yang dipilih untuk roadshow ini, melanjutkan kesuksesan acara yang dihadiri lebih dari 8.000 pengunjung selama tiga hari di Jakarta pada Mei 2024. Dengan tema "Energizing You, Elevating Each Other", festival ini bertujuan memberdayakan perempuan Indonesia melalui peningkatan kompetensi dan mendorong kolaborasi.

Renjana Cita Srikandi mengusung tiga pilar utama: Karsa, Kriya, dan Karya. Pilar Karsa berfokus pada pemberian wawasan dan motivasi melalui sesi “Gelar Wicara” bersama tokoh-tokoh perempuan inspiratif. Kriya menawarkan berbagai lokakarya bersama komunitas lokal, seperti Ges Floral, Kawan Sekarya, dan Ngepaint Yuk, untuk memperkaya talenta peserta. Sementara Karya menampilkan seni, musik, tari, mode, dan pekan raya UMKM, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya perempuan.

Baca juga: Early Steps Daycare Riau Disegel Usai Pengasuh Lakban Anak yang Dititipkan

Pemilihan Pekanbaru sebagai kota pembuka roadshow bukan tanpa alasan. Kota ini memiliki potensi besar dengan banyak perempuan berprestasi yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga seni dan budaya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau, acara ini dirancang untuk menjadi sarana pemberdayaan bagi perempuan di Riau dan sekitarnya.

Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Agustus 2024 di Ratatia Rattan Handmade, Asisten II SetDa Provinsi Riau, M Job Kurniawan AP M.Si, mengungkapkan harapan agar kegiatan ini dapat membawa karya perempuan Riau ke tingkat internasional. Marlian Dwi Ratih, pemilik Mahacinta Jewelry, juga menambahkan bahwa acara ini akan melibatkan teman-teman tunarungu sebagai bagian dari komitmen Renjana Cita Srikandi untuk menciptakan ruang inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Festival ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Agustus 2024, di Lapangan Gubernur Riau dan Ballroom Menara BRK Syariah. Acara ini akan menghadirkan lebih dari 70 perempuan inspiratif, termasuk Prilly Latuconsina, Yura Yunita, Agnez Mo, dan Rossa, yang siap membagikan pengalaman dan inspirasi mereka. Puncak acara juga akan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Riau pada 24 Agustus, yang akan dimeriahkan oleh penampilan Rizky Febian, Armada, dan Kunto Aji.

Masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya diundang untuk bergabung dan berpartisipasi dalam festival ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi di www.renjanacitasrikandi.com atau Instagram @renjanacitasrikandi. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan yang inspiratif ini! (*)