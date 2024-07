Bulan Juli Masih Tetap Liburan di Juliday Azana Suites Hotel

Nikmati promo "Joyful of July" dengan harga Rp. 777.000 nett per malam untuk menginap di kamar deluxe yang sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan welcome drink untuk dua orang. Promo ini berlaku untuk periode pemesanan dan menginap dari tanggal 1 Juli hingga 31 Juli 2024.

Baca Juga: 7 Manfaat Tak Terduga Berlibur Bersama Anak saat Libur Sekolah

Selain itu, ada juga promo "SUMO" (Sunday Monday Package) yang menawarkan harga Rp. 650.000 nett per malam untuk menginap di kamar deluxe, termasuk sarapan untuk dua orang, welcome drink untuk dua orang, dan late check-out hingga pukul 14.00 berdasarkan ketersediaan. Promo ini berlaku untuk periode pemesanan dan menginap dari tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024, khusus pada hari Minggu dan Senin.

Untuk keluarga yang ingin memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak, mereka menawarkan promo liburan "Camp In Room" dengan harga Rp. 1.250.000 nett per malam untuk menginap di kamar suite. Promo ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang, welcome drink untuk dua orang, serta tenda dan mainan untuk anak-anak. Harga ini berlaku untuk periode pemesanan dan menginap dari tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Anda yang mencari tempat makan siang yang menarik, mereka juga memiliki promo "Quick Lunch All You Can Eat Buffet" dengan harga khusus Rp. 100.000 per orang. Promo ini berlaku setiap hari dari pukul 12.00 hingga 15.00 WIB, dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2024.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan liburan yang menyenangkan dengan promo Juliday dari Azana Suite Hotel Antasari. Segera lakukan pemesanan dan nikmati berbagai keuntungan menarik!

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Phone: (021) 39700191 / 085892121291. (*)