Dukung Gerakan Ramah Lingkungan, Indofest 2024 Tawarkan Diskon Menarik

Chief Executive Officer COS Event, Disyon Toba, dalam pernyataannya di Jakarta pada Sabtu (29/6/2024) menjelaskan bahwa event "lebaran anak outdoor" ini akan menampilkan berbagai produk baru yang inovatif dan trendy, serta promo menarik. INDOFEST 2024 menjadi ajang promosi terbesar bagi produk-produk kegiatan luar ruang di Indonesia.

“Selama empat hari, masyarakat bisa melihat aktivitas outdoor terbaru, bertemu dengan komunitas-komunitas yang hadir, dan melihat produk-produk terbaru yang memudahkan aktivitas outdoor, seperti produk-produk untuk trekking, hiking, camping, lari, traveling, diving, memancing, rafting, dan lainnya,” ujarnya.

Disyon juga berharap dengan adanya produk baru yang inovatif, para pegiat luar ruang bisa lebih sering melakukan aktivitas outdoor dan menambah aktivitas tambahan, sehingga alat-alat yang mereka miliki bisa digunakan untuk berbagai kegiatan luar ruang lainnya.

“Melalui INDOFEST 2024, semangat masyarakat untuk berkegiatan luar ruang dapat lebih tersebar luas dan menumbuhkan lebih banyak lagi aktivitas outdoor. Karena dengan beraktivitas outdoor, masyarakat akan lebih mencintai alam dan dari situlah diharapkan mereka akan menjaga alam Indonesia sehingga tetap lestari,” tambahnya.

INDOFEST juga menjadi ajang bertemunya para penyedia peralatan dan jasa untuk kegiatan petualangan dan outdoor, termasuk trip organizer, hotel dan resort, destinasi petualangan, penyelenggara trekking, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis oleh-oleh lokal.

Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjadi generasi yang bertanggung jawab (Responsible Traveler/Responsible Mountaineer) dalam menjaga alam tetap asri, ramah, dan lestari.

Disyon menegaskan, dukungan pemerintah menjadi modal penting bagi para stakeholder olahraga luar ruang. Ia berharap event-event seperti ini dapat dipromosikan sebagai kegiatan rutin karena Indonesia memiliki potensi wisata yang besar, mulai dari gunung, sungai, pulau-pulau, hingga hutan-hutannya.

“Ini menjadi modal besar untuk menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Diharapkan pemerintah dan stakeholder lainnya bisa bersinergi untuk memajukan dan memasyarakatkan kegiatan luar ruang lebih masif lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Project Director INDOFEST 2024, Niken Saraswati Ratnaningtyas, mengatakan bahwa INDOFEST 2024 kali ini mengusung tema GEAR (Green, Equality, Action, Responsibility), yang salah satu fokusnya adalah keberlanjutan lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti "your trash your responsibility" hingga "less waste".

Selain itu, INDOFEST kali ini membawa tagline "More Outdoor Less Waste", yang mengajak para pengunjung untuk lebih banyak melakukan olahraga luar ruang namun dengan tetap berkampanye untuk mengurangi sampah. Caranya antara lain dengan tidak membeli air dalam kemasan namun menggunakan tumbler, serta tidak menggunakan kantong plastik melainkan kantong belanja yang bisa dipakai berulang-ulang.

“Aksi nyata yang kami lakukan saat pameran adalah menyediakan tempat sampah basah dan kering, menghimbau pengunjung dan peserta pameran membawa tumbler, tempat makan, kain lap pengganti tisu. Kami juga menghimbau peserta pameran untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai tempat belanjaan dengan menggantinya dengan tote bag atau paper bag dan electronic receipt,” ujar Niken.

INDOFEST 2024 akan menghadirkan sekitar 70 exhibitor, 7 services, dan 13 komunitas, serta lebih dari 105 brand yang menawarkan diskon hingga 75% dan promo-promo menarik lainnya.

“INDOFEST GEAR tahun ini menargetkan 50 ribu pengunjung selama 4 hari. Selain diskon menarik, pengunjung juga akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan musik, talkshow, dan lain sebagainya. Setiap harinya akan ada bintang tamu spesial seperti Batas Senja, Jason Ranti, dan lainnya.

Jadi, Sobat Indofest jangan sampai ketinggalan untuk berburu produk-produk outdoor favorit kalian. Tiket masuk seharga Rp 60.000 bisa didapatkan di Hall B JCC Senayan, atau melalui aplikasi INDOFEST yang dapat diunduh di Android dan iOS. (*)