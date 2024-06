Henry's Steakhouse Aryaduta Bali Mempersembahkan From Grill to Greatness

Di Henry's Steakhouse, Aryaduta Bali memberikan komitmen untuk memberikan pengalaman bersantap yang berkesan. Kitchen Bar yang baru melambangkan komitmen ini, memungkinkan para tamu untuk menyaksikan seni kuliner secara langsung. Bayangkan para koki yang terampil menyiapkan makanan dengan presisi dan bakat, tepat di depan mata, dan kemudian secara pribadi menyajikan mahakarya kuliner mereka kepada Anda. Pendekatan inovatif ini tidak hanya meningkatkan pengalaman bersantap, tetapi juga menciptakan interaksi yang unik antara tamu dan tim kuliner kami.

Menu baru mereka mencerminkan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas, dengan lebih banyak daging premium daripada sebelumnya. Mereka mengundang Anda untuk memanjakan diri dengan pilihan Pairing Dinner yang menampilkan keahlian kuliner terbaik. Pairing Dinner reguler, mulai dari IDR 435,000 net per orang, menyajikan Australian Dry-Aged Beef yang dipadukan dengan Two Island Cabernet Merlot. Bagi Anda yang menginginkan pengalaman yang lebih mewah, Premium Pairing Dinner, mulai dari IDR 1,820,000 net per orang, menawarkan Australian Wagyu Dry-Aged Beef yang dipasangkan dengan Frontera Cabernet Sauvignon dari Chili.

Untuk menambah keseruan, akan ada penampilan Bartender Battle yang menarik antara Wahyu Wiratha, mixologist dari Henry's Steakhouse, dan Borty Jessika, spesialis bartender dari Bali Boozy. Para tamu dapat menikmati koktail yang diracik oleh para ahli dengan harga mulai dari Rp 100.000 net per gelas sambil mendukung mixologist favorit mereka.

"Acara ini menandai babak baru bagi Henry's Steakhouse. Kami sangat bangga dengan penawaran baru kami dan peningkatan yang telah kami lakukan untuk memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa. Tim kami telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan setiap detailnya sempurna dan kami tidak sabar untuk berbagi malam yang istimewa ini dengan para tamu. Tujuan kami adalah untuk menciptakan pengalaman yang berkesan dan menjadikan Henry's Steakhouse sebagai tujuan utama apabila Anda ingin menikmati The Best Dry-Aged Steak in Kuta,” ujar RM Rendy Prapanca - General Manager Aryaduta Bali.

"From Grill to Greatness" bukan hanya sebuah acara; ini adalah perayaan atas upaya yang tak henti-hentinya mengejar kesempurnaan kuliner dan komitmen kami yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi para tamu. Bergabunglah bersama mereka untuk menikmati malam yang luar biasa, hiburan yang memukau, dan momen yang tak terlupakan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara dan penawaran yang akan datang, silakan kunjungi www.aryaduta.com/bali atau hubungi +62 811-3960-8623 atau melalui email ke marcom.akb@aryaduta.com. (*)