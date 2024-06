Charity Dinner Mamaka by Ovolo Sukses Kumpulkan Ratusan Juta untuk Dana Pendidikan Anak-anak Bali

Iklan

Info Event - Jumat, 31 Mei 2024, tepian pantai Kuta Bali, tepatnya di Kuta Social Club, menjadi saksi hangatnya charity dinner yang diselenggarakan oleh Mamaka by Ovolo. Acara yang bertemakan "Fork it Over! Fork it Over! Eat Good, Do Good, Feel Good" ini berkolaborasi dengan Bali Children Foundation untuk mengumpulkan dana guna meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil Bali.

Acara ini dibuka dengan suasana hangat dan antusias ketika para tamu berkumpul untuk memulai perjalanan kuliner yang tak tertandingi. Tiga koki luar biasa, Karl Doering dari Lyle’s London, Dinda Weragati dari Fivelements Ubud, dan Ben Harrington dari Kuta Social Club, menghadirkan pesta kuliner yang memikat indera dan menghangatkan hati. Para peserta disuguhkan dengan enam hidangan lezat yang dirancang untuk menyenangkan indera, menjadikan setiap gigitan sebuah simfoni rasa.

Malam itu tidak hanya tentang masakan yang lezat tetapi juga hiburan. Penampilan live music, DJ, dan tarian api yang memukau menambah pesona malam. Nicole Downs, Group Director of People & Performance di Ovolo Hotels, menyatakan bahwa penggalangan dana ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya pendidikan anak-anak Bali. "Program ini menjadi salah satu cara yang baik untuk memberikan kembali kepada masyarakat lokal, terutama agar anak-anak memiliki masa depan yang lebih teredukasi," ujarnya.

Highlight dalam acara makan malam amal ini adalah exclusive silent auction, di mana seluruh hasil penggalangan dana langsung disalurkan ke Bali Children Foundation untuk peningkatan fasilitas kelas sekolah terpencil di Bali. Total donasi yang terkumpul dalam charity dinner tersebut lebih besar dari yang diharapkan, yaitu lebih dari 200 juta rupiah.

Seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk perbaikan sekolah SDN 2 Sidetapa di Bali Utara. Sekolah ini memiliki enam ruang kelas yang diisi oleh 225 siswa, di mana empat dari enam kelas tersebut harus segera direnovasi karena kondisi atap yang roboh, tembok bolong, dan lantai yang rusak. Selain infrastruktur ruang kelas, donasi juga akan digunakan untuk melengkapi peralatan multimedia dan menjalankan program-program pendidikan seperti EdTech (literacy and numeracy skill building) untuk kelas 1, Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran bahasa asing, serta project-based learning bagi siswa kelas 4 sampai 6.

Kegiatan amal ini bukan yang pertama kali diadakan. Sebelumnya, Mamaka by Ovolo telah mendukung misi sosial Bali Children Foundation dengan mengadakan The Ovo-Walk 2023. Dana yang dihimpun digunakan untuk perbaikan ruang kelas SDN 3 Sidetapa di Bali Utara, penyediaan alat tulis, serta beasiswa. Tahun ini, OVO WALK 2024 akan kembali digelar pada Oktober mendatang.

“Kami akan terus berpartisipasi mendukung BCF lewat OVO WALK 2024 yang merupakan event tahunan. Kami juga akan tetap menjalankan program-program yang sudah terlaksana di SDN 3 Sidetapa untuk tahun ajaran 2024/2025. Namun, fokus utama saat ini adalah renovasi SDN 2 Sidetapa,” ujar Joel Bartlett, General Manager Mamaka By Ovolo.

Sementara itu, Margaret Barry, Founder Bali Children Foundation, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang luar biasa dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Bali. “Ini sangat penting bagi anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga mereka juga bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Kegiatan charity ini menjadi bukti kepedulian Mamaka by Ovolo untuk memberikan kembali kepada masyarakat dengan cara mendukung pendidikan dan masyarakat lokal Bali. (*)