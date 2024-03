Ramadhan Jazz Festival: Menyatukan Nada Harmoni Cinta Negeri dalam Sebuah Konser Amal untuk Palestina

Iklan

Info Event - Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) bersinergi dengan WartaJazz, kembali menyelenggarakan "Ramadhan Jazz Festival" yang ke-13, sebuah acara tahunan yang telah menjadi platform untuk merayakan persatuan melalui musik sambil memberikan kontribusi sosial.

Melihat Indonesia yang baru saja melewati pesta demokrasi yang penuh dengan dinamika, RICMA dan WartaJazz menemukan cara untuk bersatu kembali melalui musik melalui Ramadhan Jazz Festival. Musik menjadi jembatan yang menggabungkan berbagai kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan.. Mengusung tema "Harmoni Cinta Negeri," Ramadhan Jazz Festival tahun ini bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan di tengah perbedaan, menyajikan momen penuh kedamaian di Ramadhan, dan mendukung kebaikan kolektif.

Festival tahunan ini akan diselenggarakan di Plataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat pada 29-30 Maret 2024. Sederet artis papan atas mengisi line up festival ini seperti Dwiki Dharmawan ft. Iwan Abdie & Fakhri Violin, Maliq & D’Essentials, Salma salsabil, Marcell Siahaan, Nadhif Basalamah, The Groove feat. Tiara Effendy, Bilal Indrajaya, Ecoutez, serta Alfie Alfandy.

Selain sebagai ajang berkumpulnya pecinta musik jazz, Ramadhan Jazz Festival kali ini memiliki misi khusus. Selain didonasikan untuk kegiatan Masjid Cut Meutia, Hasil penjualan tiket juga akan didonasikan untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini menghadapi kesulitan akibat konflik. Festival ini mengajak semua pihak untuk memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai kesempatan berbuat kebaikan, tidak hanya menikmati pertunjukan musik tetapi juga berkontribusi pada kemanusiaan.

Tersedia tiga tipe tiket yaitu “Rafah” & ”Gaza” masing-masing untuk Day 1 dan Day 2 seharga IDR 99.000,- dan paket bundle 2 hari “Deir El Balah” seharga IDR 195.000,-

Agus Setiawan Basuni dari WartaJazz menyampaikan, “Alhamdulilah ALLAH SWT masih mengkaruniakan usia untuk bisa kembali bertemu dengan bulan penuh hikmah dan menghadirkan Ramadhan Jazz Festival. Menjaga konsistensi syiar dikalangan muda dengan gerakan berbagi yang dicanangkan sejak 14 tahun lalu”.

Muhammad Ridho Dafiutomo selaku Ketua Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA), dalam sambutannya menyampaikan, "Di Indonesia ini Harmony comes from Unity, either way, Unity also comes from Harmony. Ini menjadi tema Ramadhan Jazz Festival tahun ini. Dan kami bekerjasama dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta untuk penyaluran donasi tahun ini".

Sementara itu, Vera Galuh Sugijanto, VP General Secretary Danone Indonesia menyampaikan, “Kolaborasi yang baik ini merupakan bagian dari komitmen AQUA untuk selalu hadir dalam berbagai kesempatan bersama masyarakat Indonesia, termasuk menghadirkan air minum yang 100% Murni di bulan yang suci pada Ramadhan Jazz Festival ke-13. Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari pengurus Masjid Cut Meutia dan juga Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) yang telah menyelenggarakan Ramadan Jazz Festival setiap tahunnya. Apalagi di tahun ini seluruh hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hal ini sesuai dengan apa yang AQUA upayakan dengan berbagai mitra lainnya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kami berbahagia dapat menjadi bagian dari tujuan mulia tersebut, dan semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.” (*)