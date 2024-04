Ramadhan Jazz Festival 2024: Meriahkan Malam dengan Musik dan Kebaikan

Iklan

Info Event - Perhelatan Ramadhan Jazz Festival 2024 memasuki usia yang ke-13, telah berlangsung meriah pada malam 29-30 Maret 2024. Bertempat di Pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan musik jazz yang memukau, tetapi juga membawa makna yang mendalam melalui konsep tiket berdonasi yang dialokasikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina.

Ketua Umum Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA), Muhammad Ridho Dafiutomo, menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan RJF tahun ini, hasil penjualan tiket secara keseluruhan akan disumbangkan untuk membantu warga Palestina. Ridho menegaskan, "Berapa pun hasil penjualan tiket yang terkumpul selama dua hari, akan disumbangkan ke Palestina melalui kedutaan besar yang ada di Jakarta."

Ramadhan Jazz Festival tahun ini menampilkan deretan musisi ternama yang berhasil memukau lebih dari 2000 penonton, yang rata-rata adalah anak-anak muda. Dwiki Dharmawan ft Iwan Abdie & Fakhri Violin membuka hari kedua festival dengan performa yang memukau. Lagu-lagu yang mereka bawakan, termasuk "Rindu Kami Padamu" dan "Rintak Rebana", menyentuh kerinduan akan kebersamaan dan spiritualitas.

Nadhif Bassalamah, dengan kepiawaian bermusiknya, menghipnotis penonton dengan lagu-lagu seperti "Do You Still Wanna Carry Me" dan "Bitterness". Pria kelahiran Jakarta ini juga membawakan lagu-lagu yang memuat keresahan dan refleksi, seperti "Tiba-tiba Jum’at Lagi" dan "Penjaga Hati", yang sangat dinantikan oleh para penggemar.

Sementara The Groove ft Tiara Effendy berhasil mengajak penonton untuk bernyanyi dan berdansa bersama dengan lagu-lagu seperti "Berbunga-bunga" dan "Katakan Dengan Cinta". Suasana riang dan hangat semakin terasa ketika mereka membawakan tembang-tembang yang penuh emosi seperti "Lebih Indah" dan "Satu Mimpiku".

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penampilan terakhir oleh Marcell Siahaan berhasil membuat penutupan festival ini pecah. Marcell membawakan sejumlah lagu hits yang disukai oleh penonton, termasuk "Peri Cintaku" dan "Tawakal". Musik dan liriknya yang mendalam memberikan nuansa yang pas untuk mengakhiri malam yang penuh kebahagiaan.

Selain dihadiri secara langsung oleh penonton, Ramadhan Jazz Festival 2024 juga disiarkan secara daring melalui Instagram dan Youtube Channel Ramadhan Jazz Festival serta WartaJazz, memperluas jangkauan dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menikmati pertunjukan tersebut.

Dengan konsep yang unik dan pengorbanan dalam mendukung kemanusiaan, Ramadhan Jazz Festival 2024 tidak hanya meriahkan malam dengan musik, tetapi juga menyemarakkan spirit kebersamaan dan kebaikan yang sejati. (*)