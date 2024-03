Pasar Ramadan di Pago Restaurant The Papandayan Hotel

Iklan

Info Event - Ramadhan selalu menjadi momen istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Momen ini menjadi waktu untuk bersyukur, introspeksi, serta berkumpul bersama keluarga dan orang terkasih. Untuk menyambut bulan suci ini, Pago Restaurant di The Papandayan Hotel hadir dengan paket buka puasa istimewa yang siap memanjakan lidah dan menghangatkan suasana Ramadan Anda.

Tema "Pasar Ramadan" menjadi ciri khas dari paket buka puasa yang ditawarkan oleh Pago Restaurant pada Ramadan tahun ini. Dengan harga Rp. 299.000++ per orang, Anda akan disuguhkan berbagai hidangan lezat dan beragam, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga hidangan penutup. Menu tersebut merupakan perpaduan cita rasa Nusantara, Timur Tengah, dan internasional, seperti Daging Sapi dan Ayam Asap, Sapi Gulung Bakar, Nasi Kandar, Nasi Kebuli, Kari dan Roti, Nasi Hainan, Aneka Sushi dan Salad, Aneka Masakan Sunda, Mie Bakso, hingga Pudding, Kolak Kampiun, Aneka Gorengan, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya hidangan yang lezat, Pasar Ramadan di Pago Restaurant juga menyediakan berbagai macam minuman segar untuk melepas dahaga, seperti es campur, es teler, es cendol, kopi, dan teh. Selain itu, tersedia juga menu-menu spesial Ramadan lainnya dengan suguhan live cooking station yang akan memanjakan lidah Anda setelah seharian berpuasa.

Sambil menunggu waktu berbuka, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas dan spot foto yang tersebar di area hotel, seperti Tropical Garden yang menawan dengan pepohonan rindang, air terjun, dan kolam ikan Koi. Di samping itu, The Papandayan juga memiliki 1 Mesjid besar yang dapat menampung hingga 100 jamaah serta mushalla untuk kapasitas yang lebih kecil, memudahkan para tamu untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain promo paket Iftar buffet di Pago Restaurant, The Papandayan juga menawarkan paket menginap 'Ramadan Night' dengan harga mulai dari Rp.829.000 net per kamar per malam, berlaku di periode 15 Maret hingga 5 April 2024.

Jika Anda tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau mendapatkan promo menarik seputar Pasar Ramadan ini, kunjungi situs www.thepapandayan.com atau ikuti akun Instagram resmi @pagorestaurant atau @thepapandayan. Jadikan momen berbuka puasa di Pago Restaurant The Papandayan Hotel sebagai pengalaman kuliner yang tak terlupakan bersama keluarga dan orang terkasih Anda. (*)