Prambors The Stories Season 4: The Last Chapter - Akhir Perjuangan Cinta dan Cita di Bulan Ramadan

Info Event - Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio, yang tergabung dalam Masima Radio Network, kembali menyajikan "The Stories Season 4: The Last Chapter" sebagai drama audio unggulan Prambors, menjadi highlight utama di bulan Ramadan. Season ini menandai akhir perjalanan Geng PPK (Para Pencari Kesetiaan), yang harus menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, menjadikan Ramadan kali ini momen terakhir mereka untuk memperjuangkan cinta dan cita sebelum menghadapi perpisahan.

Iqbal Tawakkal, Program Director On Air & Digital Prambors, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendengar setia The Stories. "The Stories Season 4: The Last Chapter pada akhirnya memasuki season terakhir. Setelah lebih dari 2 tahun menemani Kawula Muda & Good Friend dengan keseruan cerita Geng PPK, yang secara tidak langsung juga menjadi saksi atas perkembangan dari masing-masing cast The Stories menuju proses pendewasaannya."

Dalam season terakhir ini, kisah berfokus pada persiapan pernikahan Ayas (Bella Arswendita) dan Ares (Beryl Rasandavi), yang mempertegas kesadaran Ale (Ralvi Nasution), Amira (Hanny Dini), dan Abel (Rafly Fawwaz) tentang masa depan mereka yang belum sesuai harapan. Di tengah banyak perubahan yang mengejutkan, mereka berjuang mempertahankan cinta dan cita sebelum perpisahan menyapa anggota Geng PPK. Karakter baru turut hadir, diperankan oleh bintang ternama seperti Adrian Khalif, Nadhif Basalamah, Bimo Kusumo, Agatha Suci, Maisha Kanna, dan Nathalie Awantara.

Nadhif Basalamah, yang menjadi salah satu cast, menyatakan kegembiraannya terlibat dalam proyek ini. "Ini pertama kalinya gue ikut di project drama berbasis audio dan ternyata cukup challenging karena pemainnya dituntut untuk bisa menyampaikan pesan ceritanya tanpa ekspresi muka. Seru banget, deh, jangan lupa dengerin full episodenya selama bulan Ramadan pokoknya."

"The Stories Season 4: The Last Chapter" memulai episode perdananya pada hari pertama bulan Ramadan, Selasa, 12 Maret 2024. Setiap episode baru akan tayang setiap hari Senin & Jum’at menjelang Adzan Maghrib dan dapat dinikmati secara on air di Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Versi penuh dari setiap season juga dapat didengarkan secara on demand di PramborsRadio Apps dan laman podcast aplikasi Spotify.

Sebagaimana tradisi, penayangan season terakhir ini juga membagikan hadiah menarik senilai total puluhan juta rupiah. Pendengar setia berkesempatan memenangkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah setiap harinya dengan menjawab pertanyaan kuis di www.pramborsfm.com.

Ralvi Nasution, penyiar Prambors dan pemeran Ale di The Stories Season 4, menyampaikan pesan penutup, "Gak lupa Ale dan Geng PPK lainnya mau ucapin banyak terima kasih untuk para pendengar setia The Stories dari tahun 2022. Tentunya, jangan lupa dengerin The Stories Season 4: The Last Chapter yang bakal tayang selama bulan Ramadan yang full version-nya bisa lo denger di PramborsRadio Apps, plus sekarang The Stories All Season udah bisa lo dengerin di Spotify loh." Jangan lewatkan kisah penuh emosi ini yang akan menemani bulan Ramadan dengan nuansa perpisahan dan kesatuan Geng PPK. (*)