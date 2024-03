Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta Mempersembahkan Program Ramadan Blessing & Saving

Iklan

Info Event - Bulan Ramadan telah tiba, momen suci yang ditunggu-tunggu umat Islam untuk bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah ini, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta dengan bangga mempersembahkan program spesial bertajuk "Ramadan Blessing & Saving".

Program ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa dan pilihan paket kamar yang menarik bagi Anda dan keluarga selama bulan Ramadan. Salah satu highlight dari program ini adalah penawaran kuliner berbuka puasa yang menggoda di Andromeda Restaurant. Dari hidangan Asia tradisional hingga menu ala Timur Tengah, Andromeda Restaurant menyajikan beragam pilihan kuliner lezat yang siap memanjakan lidah Anda.

Dengan harga mulai dari Rp 265.000,- net per orang, Anda dapat menikmati hidangan berbuka puasa sepuasnya (all you can eat). Tak hanya itu, ada juga penawaran menarik 6 gratis 7 yang berlaku dari 12 Maret hingga 12 April 2024, disertai dengan lantunan nyanyian live music yang akan membuat momen berbuka puasa Anda lebih meriah.

Tak hanya untuk pengalaman kuliner, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta juga menawarkan paket kamar yang menggiurkan. Mulai dari Rp 780.000,- net per malam, Anda dapat menikmati kenyamanan menginap di kamar tipe Superior serta menikmati sahur atau sarapan, dan berbuka puasa di Andromeda Restaurant.

"Kami berharap program Suguhan Kuliner Ramadan Iftar Buffet dapat menjadi pilihan utama bagi para tamu untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga dan orang terkasih," ujar General Manager Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta.

Selain itu, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta terus berinovasi dengan menambah fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) mereka. Saat ini, hotel ini telah memiliki 11 ruang meeting, dan diharapkan akan bertambah menjadi 16 ruang meeting room yang mampu menampung hingga 600 orang di akhir tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan Anda berjalan lancar dan sesuai rencana.

Tidak hanya itu, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta juga terintegrasi dengan Stasiun MRT Lebak Bulus melalui Skybridge dan Transjakarta, memberikan kenyamanan dan keamanan tersendiri bagi para tamu dalam beraktifitas menuju hotel. Lokasinya yang mudah diakses, bebas dari kebijakan ganjil-genap, menjadikan Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta sebagai pilihan ideal bagi para tamu dari seluruh penjuru Jakarta dan sekitarnya untuk berbuka puasa maupun menginap.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program promo, Anda dapat melakukan reservasi melalui WhatsApp di nomor +62 812-8059-1562 atau mengirimkan pesan langsung melalui Instagram @grandwhizpoins. (*)