OMG Communication Gelar UMKM SUMMIT 2024

Iklan

Info Event - Pada Kamis, 7 Maret 2024, Obsession Media Group (OMG) Communication, sebagai bagian dari OMG Media Group, menyelenggarakan UMKM SUMMIT 2024. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait percepatan transformasi digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Presiden Jokowi telah secara berulang kali memberikan arahan di forum G20 tahun 2022, menekankan pentingnya mendukung percepatan transformasi digital UMKM.

Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk mengintegrasikan 30 juta UMKM ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Sebagai sektor yang memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), sebanyak 70,2% UMKM menghadapi kendala dalam bertransformasi ke arah teknologi digital. Kendala tersebut meliputi kesulitan akses permodalan, ketersediaan bahan baku, dan kesulitan mengadopsi teknologi digital.

Baca Juga: Kisah Pelaku UMKM Melihat Peluang di Negeri Jiran

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Mereka harus bersama-sama mendorong peningkatan UMKM dari berbagai sektor agar menuju arah "Go Digital, Go Global, dan Go Green". Inilah konteks di mana UMKM SUMMIT 2024 menjadi sangat relevan.

UMKM SUMMIT 2024, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan pendekatan digital/virtual, kini digelar secara hybrid. Acara ini mengusung konsep berupa seminar dan memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang telah memberikan kontribusi besar dalam inovasi, dedikasi, dan sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Obsession Media Group memberikan apresiasi tersebut melalui UMKM SUMMIT Awards 2024.

Penghargaan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendorong perkembangan ekonomi lokal, memotivasi pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan, sehingga dapat menjadi pilihan utama pelanggan Indonesia. Selain itu, hal ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar global melalui perdagangan ekspor dan e-commerce.

Penetapan pemenang UMKM SUMMIT Awards 2024 dilakukan oleh OMG Chief Editor Club bekerja sama dengan Indonesia Research and Survey (IReS), menjamin keobjektifan dan kredibilitas dalam proses penilaian.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rangkaian UMKM SUMMIT Awards, akan diselenggarakan pula seminar dengan tema "UMKM Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Nasional." Beberapa subtema yang akan diangkat dalam seminar ini mencakup:

"Inovasi dan Pertumbuhan UMKM yang Berkelanjutan" "UMKM Muda Go Global, Kendala & Solusinya" "Melalui Digital, UMKM Naik Kelas" "Mitra UMKM Dukung Usaha UMKM Menuju Go Digital, Go Global dan Go Green"

Pada sesi pembicara, UMKM SUMMIT 2024 akan menampilkan sejumlah tokoh yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing. Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, akan tampil sebagai pembicara pembuka, sementara tiga pembicara kunci melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, dan Kepala Departemen Pengembangan UMKM, dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari.

Sesi pembicara juga melibatkan tokoh-tokoh ternama seperti Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Kamdani, Direktur Eksekutif LPS, Ary Zulfikar, SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, CEO of Maka Group & Founder Toko Kopi Tuku, Andanu Prasetyo, dan lainnya. Semua pembicara ini akan berbagi pengalaman dan wawasan mereka terkait inovasi, pertumbuhan, dan tantangan UMKM di era digital.

Penting untuk mencatat bahwa acara ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan sertifikat digital (E-Certificate), tetapi juga menjadi platform unik untuk menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan nasional swasta, BUMN, dan multinasional. Selain itu, peserta juga berkesempatan mendapatkan doorprize menarik. (*)