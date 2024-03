Platinum Selling Rock Band Incubus Bersiap Tampil Di Jakarta April 2024

Iklan

Info Event - Setelah menunggu selama enam tahun, penggemar musik di Jakarta akan kembali dapat merasakan sensasi dari band rock legendaris asal Amerika Serikat, Incubus. Pada hari Selasa, 23 April 2024, Tennis Indoor Senayan akan menjadi saksi kembalinya Incubus untuk memberikan penampilan live yang tak terlupakan.

Penggabungan Genre yang Unik

Incubus dikenal dengan kemampuannya yang unik untuk memadukan elemen-elemen rock alternatif, funk, dan metal dalam karya-karya mereka. Tak hanya melalui rekaman, tetapi penampilan live mereka juga terkenal sebagai pengalaman konser yang memanjakan dan memberikan kenangan abadi bagi para penggemar.

Perjalanan Karier yang Sukses

Perjalanan karier Incubus dimulai dengan merilis debut mereka, "Fungus Amongus" pada tahun 1995, dan "S.C.I.E.N.C.E." pada tahun 1997. Namun, popularitas mereka melejit dengan album "Make Yourself" (1999), yang menghasilkan hit besar seperti "Drive". Lagu ini bahkan memenangkan penghargaan Modern Rock Track of the Year di Billboard Music Awards 2001.

Kesuksesan terus mengalir dengan merilis "Morning View" (2001) dan "A Crow Left of the Murder" (2004). Album keenam mereka, "Light Grenades" (2006), memulai debutnya di posisi nomor 1 di tangga album Billboard 200. Album delapan mereka, berjudul "8" (2017), membuktikan bahwa popularitas Incubus tetap kuat hingga saat ini, mencapai posisi nomor 4 di Billboard 200.

Pada Oktober 2022, Incubus telah mencetak prestasi dengan menjual lebih dari 12,4 juta unit album di Amerika Serikat dan lebih dari 23 juta rekaman di seluruh dunia.

Tiket

Jangan lewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan malam legendaris bersama Incubus. Tiket untuk INCUBUS ASIA TOUR 2024 sudah dijual sejak tanggal 15 Desember 2023 melalui Loket.com. Ada enam kategori tiket yang dapat dipilih sesuai preferensi, mulai dari:

Premium Festival Area (Early Entry, Premium Tour Periphelia, Special Access to Merch) – IDR 2.350.000

Festival – IDR 1.600.000

Purple (Seating) – IDR 1.500.000

Orange (Seating) – IDR 1.800.000

Yellow (Seating) – IDR 1.200.000

Green (Seating) – IDR 950.000

Catatan: Harga tiket belum termasuk Pajak Pemerintah sebesar 15% dan Biaya Admin 5%.

Berkontribusi untuk Kebaikan

Incubus tidak hanya memberikan pengalaman musik, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan sosial. Sejumlah IDR 20.000 dari setiap pembelian tiket akan disumbangkan ke Make Yourself Foundation, mitra tur Incubus untuk proyek amal ini.

Segera dapatkan tiket Anda dan ikuti perkembangan terkini melalui situs resmi penjualan tiket dan akun Instagram resmi @ckstar.id. Jadikan tanggal 23 April 2024 sebagai momen spesial untuk menyaksikan kembali penampilan luar biasa dari Incubus di Jakarta! (*)