MFWS 2024, Pengusaha Batik Asal Cirebon Terpilih Jadi Ketua Komunitas Pengusaha Perempuan Internasional

Info Event - Modest Fashion & Womenpreneur Summit (MFWS) 2024 yang digelar selama 2 hari pada 8-9 Februari 2024 di Kuala Lumpur Malaysia berlangsung meriah dengan menampilkan 13 tokoh pengusaha dan pemimpin perempuan serta 12 jenama modest fashion dari berbagai negara.

MFWS 2024 langsung mewujudkan misi besar untuk membangun komunitas pengusaha perempuan international (International Womenpreneur Community). Komunitas ini berguna untuk mengumpulkan pengusaha perempuan dari seluruh dunia dan segala macam sektor bisnis demi menciptakan sebuah support system untuk membantu pertumbuhan bisnis satu sama lain lewat kolaborasi.

Agenda peresmian komunitas berlangsung pada saat penutupan MFWS 2024. Sebelumnya para pengusaha perempuan dibekali berbagai acara yang sangat menarik dari pagi hari.

Acara pada hari kedua dibuka dengan Womenpreneur Summit Talk Show yang dipandu Sadira Yeong, CEO Parfum Scentes+Co. Sesi ini diisi oleh sejumlah tokoh pengusaha perempuan ternama sebagai pembicara antara lain Tya Arifin (CEO Mutyara Beauty), Linda Anggrea (CEO Buttonscarves), Aireen Omar (Former CEO AirAsia Group), See Wai Hun (CEO JurisTech), hingga Dayah Bakar (Brand Ambassador Wardah Malaysia).

Setelah itu para pengusaha perempuan diajak berdiskusi dalam sesi Women CEO Forum. Ada 3 topik yang dibahas dalam diskusi ini yaitu mengenai strategi marketing, strategi finansial dan investasi, serta strategi penguatan sistem. Diskusi menghadirkan para CEO perempuan seperti Dini Ardi Wardini (Vice President of Product Innovation & Development Paragon Corp), Eva Law (CEO Association of Family Office in Asia), Asma Nadia (penulis dan pegiat modest fashion), Aisha Nancy Novakovich (Founder Modest Fashion Australia), Zayana Yazed (Garment Design Technologist), dan Ainu Yusof (Founder Lead With Her).

MFWS 2024 mencapai puncaknya dengan pemberian penghargaan dan peresmian komunitas womenpreneur internasional. Sally Giovanny, Founder BT Batik Trusmi terpilih sebagai ketua komunitas ini. Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan rasa syukurnya kepada semua pihak yang telah memberikan support terhadap peluncuran International Womenpreneur Community yang kini telah resmi terbentuk serta sekaligus menyatakan rasa syukur atas kesuksesan acara MFWS 2024.

“Masyaallah, Alhamdulillah terima kasih buat semuanya supportnya, ini suatu penghargaan yang luar biasa. Harapannya MFWS akan terus berlangsung dan kita akan selalu menantikan event-event selanjutnya di Turki November nanti Insyallah,” kata pengusaha batik asal Cirebon ini saat diwawancara.

Lebih lanjut, pengusaha perempuan ini berharap kesuksesan MFSW 2024 dapat menjadi motivasi untuk kolaborasi berikutnya. “Akan lebih banyak lagi partisipan yang pasti akan berdampak luar biasa. Kita para womenpreneur akan berkolaborasi untuk menjadikan karya-karya (kita) go international,” ujar Sally Giovanny. (*)