MFWS 2024 Malaysia Dimulai!

Iklan

Info Event – Setelah menggelar beberapa rangkaian acara dan pertemuan sejak tahun lalu, PT. Kreasi Mode Indonesia berhasil menggelar ajang Modest Fashion & Womenpreneur Summit (MFWS) 2024 di Malaysia. Acara yang berlangsung di Hotel Intercontinental Kuala Lumpur ini berlangsung pada tanggal 8 dan 9 Februari 2024, menampilkan 13 tokoh pengusaha dan pemimpin perempuan serta 12 jenama modest fashion dari berbagai negara.

Pada pagelaran pertamanya ini, MFWS 2024 langsung mewujudkan misi besar untuk membangun komunitas pengusaha perempuan international (International Womenpreneur Community). Komunitas ini berguna untuk mengumpulkan pengusaha perempuan dari seluruh dunia dan segala macam sektor bisnis demi menciptakan sebuah support system untuk membantu pertumbuhan bisnis satu sama lain lewat kolaborasi.

Baca Juga: Pengadilan Malaysia Kabulkan Gugatan Ganti Rugi Kematian Adelina Lisao

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, MFWS 2024 sendiri berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan serupa dalam dunia kewirausahaan perempuan. Salah satu yang memberikan dukungan paling signifikan adalah jenama kecantikan ternama asal Indonesia: Wardah. Bertindak sebagai sponsor acara, Dini Ardi Wardini selaku Vice President of Product Innovation & Development dari Paragon Corp–perusahaan induk Wardah, menilai acara ini memiliki ide dan semangat yang selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut.

“Sebagai official sponsor dan makeup dari rangkaian acara Modest Fashion & Womenpreneur Summit ini, Wardah juga berkontribusi mendatangkan sejumlah pembicara yang merupakan woman leader dari ekosistem perusahaan mereka. Di antaranya Dini Ardi Wardini, Vice President of Paragon Corp Product Innovation and Development yang telah disinggung sebelumnya, dan Dayah Bakar selaku Spokesperson Wardah Malaysia yang juga merupakan penyiar radio dan pembawa acara TV kenamaan di negeri jiran,” terang Dini Ardi Wardini.

“Kami percaya pada kebaikan, pada kehormatan, dan kesantunan, pada apapun yang Anda lakukan. Karena itu, saya percaya dua hari ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk saling terhubung dengan satu sama lain untuk menghasilkan lebih banyak kolaborasi bagi orang-orang yang haus terhadap pengetahuan,” terang Dayah Bakar.

Satu hal menarik dari MFWS 2024 yang membedakannya dengan pertemuan bisnis lain adalah kehadiran pagelaran modest fashion show sebagai agenda utama pada hari pertama acara di tanggal delapan. Agenda ini menggaet 12 jenama modest fashion terbesar dan paling berpengaruh di industri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Modest Fashion Show dimulai dengan penampilan desain rancangan Wiwiek Hatta, Yesa by Yelza Elviza, Dona Prive, Adrianna Yariqa, Fimela X Five Style dan Natswear. Kemudian juga ada Hafitaini by Cut Hafita Aini, Zeta Prive, BT Batik Trusmi, Button Scarves, Hihjaberlin, dan Ayu Dyah Andaru.

Modest fashion adalah konsep berpakaian yang menekankan pada kesopanan (modesty). Modest wear biasanya memiliki potongan yang lebih panjang dan tertutup, serta potongan longgar yang tidak menonjolkan siluet lekuk tubuh.

Wiwiek Hatta, yang desainnya membuka fashion show, menyatakan kebanggaannya dapat hadir dalam ajang internasional ini, yang juga dihadiri oleh Sri Rezeki, istri Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Desainnya, dengan tema bunga magnolia dan kombinasi warna sesuai tren 2024, menambah kemegahan acara.

MFWS 2024 adalah acara berskala internasional yang diselenggarakan oleh PT Kreasi Mode Internasional. Acara ini berhasil menarik minat dari ribuan pengusaha perempuan dari 66 negara, kendati hanya 22 negara yang kemudian terjaring untuk dapat mengikuti penyelenggaraan acara di Kuala Lumpur. Selanjutnya, PT Kreasi Mode International akan menyelenggarakan MFWS di Turki pada November 2024. (*)