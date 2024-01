UI Fashion Week 2024 Mendorong Kontribusi Generasi Muda pada Keberlanjutan Industri Mode

Iklan

Info Event - UI Fashion Week, pekan mode tingkat universitas terbesar di Indonesia, kembali menggelar acara tahunannya dengan tema “Resilient Threads: Weaving a Conscious Fashion”. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya industri mode yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Indonesia. Acara puncak UI Fashion Week 2024 berlangsung pada tanggal 20 Januari 2024 di Museum Mandiri, Jakarta Barat.

Acara ini mengusung isu kebertanggungjawaban dalam industri fashion, yang sering dianggap sepele oleh banyak generasi muda. Industri fashion telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, UI Fashion Week ingin mengajak generasi muda untuk lebih sadar dan tangguh dalam menghadapi tantangan industri fashion, serta berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih etis dan berkelanjutan. Tema “Resilient Threads” melambangkan kekuatan dan ketahanan di tengah krisis, serta harapan untuk membawa perubahan positif melalui benang-benang mode.

Sejak 8 bulan lalu, UI Fashion Week telah menyelenggarakan berbagai rangkaian acara yang menarik, seperti Model Hunt, Crochet Workshop, Photoshoot Sessions, Runway Practices, External Roadshow, Talkshow, Press Conference, dan acara puncak. Acara puncak akan menampilkan fashion runway dari 17 merek lokal yang dibuat oleh anak muda Indonesia, yang terbagi menjadi empat segmen, yaitu Serenity, Legacy, Authenticity, dan Chimerical. Setiap segmen menampilkan beberapa merek fashion yang berbeda, misalnya Serenity menampilkan Bata, Cover Me Not, RTW Studio, dan Sevature. Legacy menampilkan Kamdem x NATIVFineLabel, Tjah Ayoe by Riana Kesuma, Studio Ikaten, dan Derma Express × Kurs. (*)