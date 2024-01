Tanri Abeng University Gelar Workshop Dreamitive Volume 2: Jurnalisme di Era Digital

Iklan

Info Event - Setelah sukses menyelenggarakan acara workshop Dreamitive Volume 1 dengan tema "Improving Your Skills, Achieving Your Dreams" pada tahun 2022, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi di Tanri Abeng University kembali menggelar acara workshop Dreamitive Volume 2 dengan tema "Jurnalisme di Era Digital" pada Selasa, 16 Januari 2024. Sebanyak 100 siswa SMA/SMK, mahasiswa, dan masyarakat umum berpartisipasi antusias dalam pelatihan jurnalistik dan public speaking yang berlangsung sehari penuh di kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan.

Workshop ini dimentori oleh tiga ahli dan praktisi jurnalistik serta public speaking, yaitu Muhammad Irsal, S.Sos. (Presenter Nusantara TV), Irwan Setyawan, M.I.Kom (Direktur Utama PT Indonesia Television Streaming Network), dan Kiki Esa Perdana, S. IP., M.Si (Dosen Ilmu Komunikasi TAU). Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan jurnalistik, kemampuan public speaking, dan memberikan edukasi mengenai new media di era digital kepada generasi Z.

Workshop ini mendapat dukungan penuh dari Rektor TAU, Dr. Tanri Abeng, MBA, yang mengungkapkan apresiasinya terhadap kreativitas dan kerja keras mahasiswa Ilmu Komunikasi TAU. Dr. Tanri Abeng menekankan pentingnya acara ini bagi para remaja, menyatakan, "Bukan hanya dapat memahami prinsip jurnalistik dan media baru di era digital, tetapi mereka juga akan mampu memproduksi berita yang dapat dipercaya sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik dan menyampaikannya dengan kompetensi public speaking yang diperoleh dari workshop ini."

Mentor Public Speaking, Muhammad Irsal, S.Sos., menegaskan mengenai pentingnya kompetensi dan kredibilitas, "Sebagai public speaker, kita harus terus mengasah kemampuan teknik berbicara di depan umum dan memiliki integritas serta membangun kredibilitas serta kepercayaan publik."

Tanri Abeng University didirikan oleh Menteri BUMN Pertama, yaitu Dr. Tanri Abeng, MBA pada tahun 2011 dengan 10 Program Studi yang bernaung di 2 Fakultas, yaitu School of Engineering and Technology dan School of Management and Leadership yang salah satunya memiliki Program Studi Ilmu Komunikasi yang dipimpin oleh Adhi Gurmilang, M.Si. (*)