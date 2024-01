Jakarta Art House Gelar Mamma Mia! The Musical

Iklan

Info Event - Jakarta Art House, sebuah komunitas seni pertunjukan non profit, menggelar pertunjukan teater musikal kelas Internasional, Mamma Mia! The Musical pada tanggal 22-23 Desember 2023 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki. Bertepatan dengan Hari Ibu Nasional, pertunjukan ini dilengkapi dengan ‘Relung Rasa’ hingga food exhibition. Lebih dari 3.000 tiket habis terjual dalam pertunjukan yang menyuguhkan kisah kekeluargaan, drama percintaan dengan musik dari musisi legendaris yaitu, ABBA dengan lagu-lagu klasiknya seperti ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’ dan ‘I Have A Dream’ yang juga menjadi nilai jual yang menarik dan tidak lekang oleh waktu.

Mamma Mia! The Musical menceritakan tentang Sophie Sheridan yang akan segera menikah dengan tunangannya, Sky Rymand. Namun dalam perjalanan menuju hari pernikahan, ia merasa pernikahannya akan kurang lengkap jika tidak ada seorang ayah yang mengantarkannya ke pelaminan, sedangkan ia dibesarkan hanya oleh seorang Ibu yaitu, Donna Sheridan. Dalam proses mencari tahu siapa ayahnya, Sophie menemukan diary dari Ibunya sendiri, menceritakan tentang 3 orang pria yang kemungkinan besar adalah ayahnya yaitu, Sam Carmichael- seorang arsitek asal New York, Harry Bright- seorang Bankir dari London, dan Bill Austin yang merupakan seorang Travel Journalist. Konflik diawali ketika Sophie mengundang 3 orang pria tersebut dan ketiganya hadir dalam pernikahan Sophie tanpa sepengetahuan Ibunya, Donna Sheridan.

Dari sudut pandang Donna, ia berusaha untuk melakukan semua sendiri, menjalankan bisnis, membesarkan anaknya walaupun merasa berat dengan semua tekanan yang dilewat, Donna tetap melaksanakan tugasnya karna ini adalah pilihannya. Donna juga tidak pernah membicarakan tentang masa lalunya dan siapa ayah dari Sophie karna dirinya masih merasa dapat melakukan semua sendiri.

Kemudian, dalam perjalanannya Donna akhirnya membuka diri dan menerima bantuan dari orang disekitarnya termasuk kedua sahabatnya dan 3 kandidat ayah Sophie. Donna juga akhirnya mau menghadapi masa lalunya untuk mengubah masa depannya dan masa depan Sophie. Dalam moment ini dapat dilihat bagaimana Donna melepaskan sedikit sisi independent dari dirinya dan stress yang menumpuk dari membesarkan anak seorang diri serta membuka diri untuk menerima bantuan dari orang lain dan membuka hati untuk menerima cinta kembali.

Hal ini yang membuat penonton merasa haru melihat Donna sebagai karakter dapat bertumbuh selama show Mamma Mia! The Musical ini. Dalam musikal ini juga memperlihatkan bagaimana respon dari Donna terhadap 3 mantan dari masa lalunya dan tantangan hubungan di antara ibu dan anak, Donna dan Sophie.

“Mamma Mia! The Musical ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 desember untuk merayakan Hari Ibu Nasional. Selain itu, Jakarta Art House sebagai komunitas juga ingin memberikan platform bagi siapapun untuk berkarya tanpa memandang latar belakangnya melalui seni pertunjukan. Dalam produksi ini sendiri, terdapat 60 orang, termasuk 8 main cast, 5 supporting cast,18 ensembles.

“Beberapa dari cast kita juga baru pertama kali berkecimpung di dunia seni pertunjukan sehingga banyak proses yang membuat mereka belajar hal baru di luar kemampuan dasar mereka. Proses tersebutlah yang membuat kita semua menjadi bangga dan senang melihat progress satu sama lain sehingga bisa menaruh seluruh hati kita semua untuk produksi Mamma Mia! The Musical ini,” ujar Aldy Inzaghi, Director dari Mamma Mia! The Musical.

Ashley Hamel, sebagai Donna Sheridan menambahkan, “Selama masa persiapan Mamma Mia! The Musical ini, kita diajak untuk berkontemplasi terhadap relationship kita dengan ibu kita masing-masing. Dan kepada Ibu saya, dan semua ibu diluar sana, saya, kami mencintai, menghormati dan bersyukur atas jasa kalian semua. Selama memerankan Donna ini, saya merasa bahwa tidak semua orang tua sempurna, sehingga, kita sebagai anak juga perlu memaafkan ketidaksempurnaan orang tua serta diri kita dan memberikan pengertian dan kasih sayang bagi orang tua kita”.

Selain pertunjukan teater, Jakarta Art House merancang aktivitas Hari Ibu lainnya seperti ‘Relung Rasa’, sebuah social heartwarming experiment. Aktivitas ini mewadahi sebuah pengalaman intim dalam hubungan ibu dan anak maupun orang terkasih untuk mengungkapkan perasaan sayang secara langsung dan mengajak semua penonton yang hadir untuk mengikuti dan mengekspresikan rasa kasihnya. Jakarta Art House membimbing pengalaman ‘Relung Rasa’ yang dilaksanakan bersamaan dengan pementasan Mamma Mia! The Musical, pada 22 Desember 2023 pukul 16:00 WIB dan 23 Desember 2023 pukul 12:00 WIB. Melalui kartu yang disediakan dengan banyak pertanyaan menyentuh, hasil dari pengalaman ini akan dipublikasikan di sosial media, tentunya atas seizin pihak yang bersangkutan. Tujuan dari pengalaman tersebut bermaksud untuk menormalisasikan komunikasi mendalam dari hati ke hati tanpa adanya rasa malu dan bahkan gengsi.

Perjalanan Jakarta Art House untuk memproduksi Mamma Mia! The Musical telah melewati banyak kerja keras bagi para cast yang akan tampil, diawali dengan audisi online yang diadakan di social media, hingga audisi offline yang diadakan pada Juni tersebut berhasil menggerakan antusias peserta yang mencapai 278 orang. Sebelumnya Jakarta Art House mewarnai kegiatan menarik seperti Mini Pop Up Show yang berkolaborasi dengan designer bertalenta, Danjyo Hiyoji. Melalui design yang unik dan menginspirasi ini Mamma Mia! The Musical tampil di acara Fashion Nation yang diadakan di Atrium Mall Senayan City, Jakarta, bersamaan dengan penjualan tiket presale perdana Mamma Mia! The Musical yang berhasil habis hanya dalam waktu 1 jam pada 22 September 2023 lalu. Pop Up Show kedua pun digelar di Festival Musical Indonesia yang diadakan di Lotte Shopping Avenue pada 29 Oktober, serta Press Conference yang diadakan di @America pada tanggal 5 Desember 2023 lalu. (*)