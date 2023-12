Pop Up Festival: Christmas at The South - Meriahkan Liburan Natal dengan Belanja, Hiburan, dan Workshop Seru!

Iklan

Info Event - PergiKuliner mengajak Anda merayakan musim liburan Natal yang penuh sukacita melalui acara istimewa, "Pop Up Festival: Christmas at The South," yang akan berlangsung di Main Atrium dan Mezzanine Floor - South78, Gading Serpong, Tangerang, pada tanggal 15-17 Desember 2023, mulai pukul 10.00 - 19.00 WIB.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, menyampaikan, "Acara ini dirancang khusus untuk menciptakan momen berbeda yang tak hanya menggugah semangat kulineran, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam menyambut Natal, khususnya bagi masyarakat Gading Serpong dan sekitarnya."

Baca Juga: 8 Ide Kado Natal Murah Tapi Berkesan dan Bermanfaat

Acara ini akan menawarkan pengalaman belanja dan hiburan seru bagi masyarakat setempat. Berbagai tenant kuliner dan produk kreatif akan hadir, antara lain ARE, Atness, Bakso Goreng Bobo, Batagor Siomay Bandung Yulmon, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya tentang makanan lezat, Pop Up Festival juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, termasuk workshop seperti Kyo Studio Nail Art, Nutalmond Workshop, Workshop by Kini Clay Pottery, Diarosse Flower House, dan Cookies Decoration.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Para pengunjung juga dapat menikmati berbagai pertunjukan menarik seperti Zumba, Christmas Carol Performance, Poundfit, dan pertemuan dengan Santa Claus. Ada juga promo menarik seperti Snap and Win dengan cashback hingga Rp10.000 dan Giveaway Merchandise dengan pembelanjaan minimal Rp150.000.

Baca Juga: Ide Masakan Natal Berbahan Dasar Ayam yang Unik dan Enak

Jangan lewatkan keseruan Pop Up Festival: Christmas at The South, rayakan kebahagiaan momen liburan Natal bersama keluarga dan teman-teman tercinta! Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di website www.pergikuliner.com atau di akun Instagram @pergikuliner & @pergikulinerevents. (*)