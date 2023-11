Fun Run Misi Lestari 2023 Edukasi Masyarakat Lewat Keseruan Lari Membawa Misi

Iklan

Info Event – Rangkaian program “Misi Lestari 2023: See Nature” yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) telah mencapai puncaknya. Setelah sukses dengan konsep virtual race pada tahun 2021 dan hybrid pada tahun 2022, tahun ini “Misi Lestari 2023: See Nature” menghadirkan konsep fun run yang mengajak peserta lari secara berkelompok untuk menyelesaikan sembilan misi di The Flavor Bliss, Alam Sutera dan beberapa titik kawasan, pada Minggu, 26 November 2023.

Mengusung konsep yang berbeda, peserta lari bergabung dalam kelompok yang beranggotakan maksimal 5 orang. Ada sembilan pos misi yang wajib diselesaikan, terdiri dari aktivitas fisik dan soal pengetahuan umum terkait kegiatan konservasi YKAN. Pemenang lomba dipilih berdasarkan waktu tercepat menyelesaikan misi dan tiba di garis finish, serta peserta yang mengantongi jumlah donasi terbanyak akan berkesempatan melihat keindahan alam Berau, Kalimantan Timur.

“Kami terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai isu lingkungan dan aksi yang dapat dilakukan oleh semua orang untuk menjaga kelestarian alam secara menyenangkan dan inklusif. Dalam kegiatan fun run ini, peserta dapat mengetahui lebih dalam mengenai program perlindungan konservasi perairan dan pengembangan komoditas kakao lestari di Berau, Kalimantan Timur, melalui sembilan pos misi yang menguji kekompakan tim, kebugaran fisik, dan mengasah pengetahuan peserta,” ujar Astrid Candrasari, Project Director Misi Lestari 2023.

Race pack bag yang dibagikan ke peserta terdiri dari berbagai refreshment dan produk daur ulang. Uniknya lagi, kali ini peserta tidak akan mendapatkan jersey baru. “YKAN justru mengajak para peserta menggunakan jersey yang pernah digunakan sebelumnya atau pakaian bebas lainnya selama nyaman. Hal tersebut merupakan bentuk ajakan YKAN kepada peserta untuk dapat melakukan aksi nyata melestarikan lingkungan melalui sustainable fashion,” tambah Astrid.

Berawal dari area The Flavor Bliss, Alam Sutera, sekitar 200 peserta yang terbagi ke dalam 40 kelompok bebas menyusun strategi dalam menyelesaikan misi. Kesembilan pos misi tersebar di berbagai titik di kawasan Alam Sutera, melewati titik-titik ikonik area ini yang dikenal dengan kanopi hijaunya dan identik sebagai area ideal bagi para pelari.

“Kami sangat mendukung acara fun run yang dilakukan di kawasan Alam Sutera, di mana hal ini selaras dengan visi kami, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni dan masyarakat sekitar. Kami menerapkan konsep ecological planning method yang mengedepankan harmoni dengan alam, konsep juga ini sangat cocok dengan rangkaian kegiatan YKAN sehingga menjadi alasan kuat bagi kami turut mendukung Misi Lestari 2023. Lewat ajang ini, kami juga berharap agar publik semakin peduli dan menyadari pentingnya pelestarian alam, agar generasi penerus nanti masih dapat menikmati alam yang memberi kita kehidupan,” papar Ch. Rossie Andriani, Corporate Communication Division Head PT Alam Sutera Realty Tbk.

Fundraising menjadi salah satu kegiatan utama “Misi Lestari 2023: See Nature”, karena kegiatan konservasi merupakan kegiatan berkelanjutan yang dukungan semua pihak. Hal itu yang menjadi alasan utama Ayobantu menjadi mitra utama YKAN melalui Misi Lestari YKAN sejak 2021. Agnes Yuliavitriani, CEO Ayobantu.com, menambahkan, “Misi Lestari merupakan kegiatan yang selalu kami dukung karena memiliki satu visi dengan Ayobantu, Kami menawarkan one stop solution untuk pelaksanaan acara sekaligus kegiatan donasi yang merupakan main core kami. Sobat Lestari masih bisa melanjutkan misi fundraising melalui Ayobantu.com untuk mendukung program pelestarian perairan dan pengembangan komoditas di Berau hingga 31 Januari 2024.”

Seluruh donasi akan disalurkan untuk mendukung kelestarian alam Indonesia, terutama keberlanjutan program perlindungan kawasan konservasi perairan dan pengembangan komoditas kakao lestari di Berau, Kalimantan Timur. Untuk info selengkapnya, kunjungi www.ykan.or.id, dan Instagram @ykan_id. (*)