Spotlight Indonesia 2023: Meriahnya Fesyen Berkelanjutan, Budaya, dan Kreasi Indonesia

Info Event - Kembali hadir untuk yang kedua kalinya, SPOTLIGHT Indonesia menggebrak dengan perhelatan fesyen tahunan yang dihadirkan oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC). Tetap konsisten terhadap keberagaman budaya, wastra, dan kerajinan Indonesia, SPOTLIGHT Indonesia 2023 mengusung semangat kebaruan sebagai keunggulan produk fesyen Tanah Air. Mengusung tema "Culture: Then and Now", SPOTLIGHT digelar meriah pada 16-18 November 2023 di Pos Bloc Jakarta.

Ali Charisma, National Chairman Indonesian Fashion Chamber, berbicara tentang makna tema tahun ini, "Fesyen adalah tentang masa depan. Namun kekayaan latar belakang budaya adalah kekuatan kita. Maka dari itu, SPOTLIGHT menyatukan masa lalu dan masa depan untuk mewujudkan identitas produk industri fesyen Indonesia yang berkarakter dan kekinian."

SPOTLIGHT Indonesia 2023 bertujuan menjadi ajang untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi global untuk produk busana siap pakai yang berbasis konsep berkelanjutan. Dengan mengedepankan wastra, budaya, dan sumber daya lokal, serta pengerjaan tangan, acara ini mendukung terwujudnya industri fesyen yang berlandaskan prinsip keberlanjutan untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Wastra Nusantara dihadirkan secara kontemporer untuk dapat diterima di pasar global.

Kegiatan SPOTLIGHT Indonesia 2023 mencakup fashion show, exhibition, instalasi sustainable fashion, talkshow, dan workshop. Lebih dari 100 desainer, jenama, dan institusi pendidikan akan menampilkan koleksi dengan mengangkat wastra atau inspirasi budaya Indonesia dan konsep sustainability. Kategori yang dipamerkan melibatkan formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear.

Pada tahun ini, SPOTLIGHT Indonesia menghadirkan guest designer dari ASEAN, seperti The Insane Studio dari Singapura, BILANG dan Fadzil Hadin dari Brunei Darussalam, dan Pitnapat Yotinratanachai dari Thailand, berkolaborasi dengan ASEAN Fashion Designers Showcase (AFDS).

Panggung SPOTLIGHT Indonesia juga memberikan sorotan pada karya-karya siswa sekolah mode di Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan RI dan Bank Indonesia turut serta dalam menyajikan koleksi modest wear dari berbagai desainer, meramaikan ragam fesyen yang ditampilkan.

SPOTLIGHT Indonesia 2023 tak hanya menjadi ajang pameran fesyen, tetapi juga menyuarakan kampanye sustainable fashion. Melalui kolaborasi antara IFC, Lois Jeans, dan Anindhaloka, acara ini mempersembahkan produk upcycling fashion dalam exhibition dan fashion show. Karya upcycling fashion dari 10 desainer IFC yang mengolah limbah denim menjadi kreasi baru, menjadi daya tarik utama dalam fashion show penutup acara ini.

Menutup perhelatan ini, SPOTLIGHT Indonesia mengadakan kompetisi yang memberikan kesempatan bagi desainer yang terpilih untuk menampilkan karyanya dalam fashion show. KAIND by Melie Indarto dinobatkan sebagai "Best Sustainable Brand for Spotlight Indonesia 2023."

Riri Rengganis, Project Director SPOTLIGHT Indonesia, menyatakan harapannya, "Selain memperkuat ekosistem fesyen nasional, kami berharap SPOTLIGHT Indonesia dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produk berbasis wastra dan sustainable itu menarik, tidak harus mahal, dan jauh lebih baik. Serta edukasi kepada para desainer dan pelaku usaha fesyen untuk saling melihat perkembangan tren terkini, memproduksi koleksi yang berkualitas, dan menjalankan sistem bisnis yang sustainable."

Dukungan penuh dari sponsor, seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kemendikbudristek RI, LaSalle College Indonesia, Orderfaz, YOU.C1000, dan Prodia, menunjukkan komitmen untuk memajukan industri fesyen Tanah Air. SPOTLIGHT Indonesia 2023, dengan nuansa yang meriah dan berkesan, membuktikan bahwa fesyen berkelanjutan, budaya, dan kreativitas Indonesia dapat tampil gemilang di panggung dunia.(*)