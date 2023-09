Djakarta Warehouse Project DWPXV Umumkan Lineup Fase Kedua

Iklan

Info Event - Djakarta Warehouse Project #DWPXV mengumumkan nama tambahan yang akan bergabung dalam lineup fase kedua yang akan hadir di DWP pada tanggal 8, 9, 10 Desember 2023 di GWK Cultural Park, Bali, Indonesia.

DJ, Produser, dan pemilik label asal Belanda, OLIVER HELDENS, yang dikenal dengan aliran deep house, akan kembali ke #DWPXV setelah penampilan-nya di DWP 2015 dan DWP 2019. Lagu hits-nya tahun 2013 "Gecko" menjadi salah satu lagu wajib di panggung utama berbagai festival. Tahun berikutnya, versi vokalnya yang menampilkan penyanyi asal Inggris, Becky Hill, berjudul "Gecko (Overdrive)" mencapai peringkat nomor 1 di UK Charts. Oliver Heldens secara konsisten masuk dalam daftar DJ Mag's Top 100 DJs. Pada tahun 2019, ia berhasil meraih peringkat ke-7.

BEN GOLD juga telah diumumkan sebagai salah satu lineup. Ben Gold dikenal sebagai salah satu produser trance paling inovatif, dan berprestasi pada saat ini. Ben Gold meraih pencapaian terbesarnya dalam karirnya pada tahun 2018 ketika album studio debutnya yang sangat dinantikan, "Sound Advice Chapter 1," dirilis. Dengan lagu-lagu unggulan seperti "There Will Be Angels" (ft. Audrey Gallagher), "Stay" (ft. Sivan), "Sound Advice" berhasil meraih satu juta streams hanya beberapa minggu setelah dirilis.

DJ legendaris Kenth Kvien dan Marcus Nordli, yang lebih dikenal sebagai DA TWEEKAZ, juga akan memeriahkan panggung #DWPXV dengan genre musik Hardstyle/Hard Dance. Dengan berkolaborasi dengan musisi kelas atas, Da Tweekaz dikenal secara internasional atas remix mereka populer, termasuk dengan salah satu lagu paling terkenal Alan Walker, "On My Way." KAYZO juga tampil dalam lineup fase kedua, yang akan membawa perpaduan antara genre Hard Dance dan Rock ke panggung. Pada tahun 2022, Kayzo merilis album terbarunya "NEW BREED," menunjukkan bakatnya dalam mencampur nuansa rock dan musik elektronik.

Dari genre musik Techno, GIORGIA ANGIULI telah ditambahkan dalam lineup fase kedua. Pada tahun 2013, Giorgia berhasil meraih kesuksesan dengan merilis musiknya di beberapa label besar. Masih dari genre musik Techno, duo saudara, Matteo Giovanelli dan Amedeo Giovanelli, atau yang dikenal sebagai MATHAME juga ditambahkan dalam lineup, yang akan membawa musik mereka ke dalam salah satu panggung #DWPXV.

Dalam rangka menghadirkan keragaman ke lineup Djakarta Warehouse Project XV, JOEL CORRY dan PRETTY PINK juga turut masuk ke dalam lineup yang akan membawa musik genre House. Pengumuman lineup fase kedua juga mencakup nama-nama menarik lainnya seperti FERRY CORSTEN presents GOURYELLA dengan lagunya “Gouryella” yang berhasil menduduki no.15 UK Hits, dan SUB ZERO PROJECT yang membuat anthem untuk Defqon.1 dan Qlimax pada 2018. ISOXO dan KNOCK2 yang dinobatkan sebagai Dancing Astronaut’s Breakout Artists of 2022 juga akan memberikan keseruan tersendiri bagi para penontonnya.

Nantikan pengumuman-pengumuman menarik lainnya, termasuk lineup tambahan, pengalaman eksklusif, dan kejutan lainnya yang akan membuat Edisi Ulang Tahun ke-15 Djakarta Warehouse Project menjadi pengalaman tak terlupakan.

Untuk mendapatkan informasi lengkap dan nyaman sebagai bekal menonton #DWPXV, pengunjung dapat mengunduh “Ismaya Live App” melalui App/Play Store. Melalui aplikasi ini, pengunjung bisa mendapatkan seluruh informasi terbaru dari semua event yang dilaksanakan oleh Ismaya Live, termasuk Djakarta Warehouse Project. Mulai dari membeli tiket, melihat susunan lineup, membeli merchandise, melihat jadwal penampilan artis, hingga membuat jadwal personal untuk menonton festival, bisa didapatkan dan dilakukan dengan mudah melalui Ismaya Live App. (*)