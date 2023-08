InspiraFest 2023, Merry Riana Group Hadirkan Lebih 30 Pengusaha Ternama

Iklan

Info Event – InspiraFest merupakan event tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Merry Riana Group selama lebih dari 10 tahun. Terakhir, InspiraFest 2022 mengambil tema “Build Your First Million Dollar Company” dengan mengumpulkan para mentor, pengusaha, content creator ternama tanah air dan lebih dari 3.000 peserta yang mendaftar.

Tahun ini Merry Riana Group bersama MD Co menghadirkan InspiraFest 2023 dengan deretan daftar nama pembicara terbanyak sepanjang sejarah. Acara ini akan mengundang lebih dari 30 pengusaha ternama yang sudah terbukti sukses di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Rudy Salim (Prestige Motorcars), Donny Pramono (Sour Sally Group), Sylvia Surya (Kopi Soe), Nilam Sari (Kebab Baba Rafi), Brisia Jodie (Es Teh Indonesia), Ishak Chandra (Trinity Land), Salman Subakat (Wardah), Bambang Brodjonegoro (Bukalapak), Greysia Polii (Fine Counsel), Henry Kaestner (Sovereign’s Capital), David Tantama (NOBU Bank) dan Oscar Darmawan (Indodax) serta puluhan pengusaha ternama lainnya yang siap berbagi pengalaman mereka seputar dunia bisnis.

Untuk pertama kalinya acara ini akan diadakan selama 2 hari yaitu tanggal 11-12 Agustus bertempat di Sutera Hall Mall Alam Sutera, Tangerang Selatan dengan tema ‘Creative Economy’. Dukungan penuh diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pada Februari lalu telah menjalin kerjasama dengan Merry Riana Group dalam upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi kreatif. Salah satu bentuk wujud nyata tersebut, InspiraFest 2023 akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Mengusung konsep yang berbeda, di hari pertama akan ada Intensive Workshop Session dengan berbagai pilhan topik yang para peserta bisa pilih. Sebagai puncak acara di hari kedua akan ada Exclusive Conference yang tidak hanya akan dibawakan oleh Managing Principal of MD Co, Miss Merry Riana dan David Tjokrorahardjo, namun akan dibuka oleh pengusaha konglomerat Bapak Mochtar Riady pemilik Lippo Group.

Di hari kedua juga akan ada pengumuman 20 pemenang Merry Riana Entrepreneur of the Year Award dari 20 kategori seperti Mompreneur, Couplepreneur, Femalepreneur, F&B, Creative, Social Media, Beauty, Under 30, Above 50 dan masih banyak lagi. Selain penghargaan, para pemenang juga akan mendapatkan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Merry Riana Entrepreneur of the Year Award sendiri adalah sebuah ajang penghargaan yang diberikan oleh Miss Merry Riana kepada para pengusaha yang terus maju menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan terus membawa perubahan khususnya ketika menghadapi pandemi beberapa waktu yang lalu. Hal ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan untuk UMKM Indonesia. InspiraFest 2023 tidak hanya akan dihadiri oleh para peserta yang telah membeli tiket, namun juga mengundang para finalis dari Merry Riana Entrepreneur of the Year Award untuk berkesempatan belajar langsung dari para pengusaha ternama yang hadir.

Bersama MD Co, Merry Riana Group berupaya terus memberikan kesempatan kepada siapapun khususnya para pengusaha untuk belajar langsung dari pengalaman para pakar di bidangnya. Tiket acara ini dapat diperoleh melalui InspiraFest.id.

“Saya percaya, InspiraFest 2023 bisa menciptakan dampak positif dan meningkatkan kualitas para pengusaha kita di indonesia yang tidak hanya lebih kreatif namun juga mampu bersaing dalam mengembangkan bisnisnya dengan pasar nasional maupun global,” ungkap Merry Riana. (*)