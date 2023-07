CY Beverages Luncurkan Matcha Latte Pertama di Indonesia

Iklan

Info Event - FHI (Food and Hotel Indonesia) adalah sebuah pameran tahunan yang diikursertai oleh ratusan perusahaan distribusi atau produsen di bidang makanan, minuman FMCG serta oleh hotel yang mempromosikan fasilitas banquet mereka. Perhelatan akbar ini menjadi ajang bagi para pemilik perusahaan distributor di bidang FMCG makanan dan minuman untuk mempertunjukan kapasitas dan produk serta inspirasi bisnis yang bisa mereka tawarkan untuk para pemilik bisnis lainnya. Pameran ini diadakan pada tanggal 25 – 28 Juli 2023 di JIEXPO KEMAYORAN.

Mengikuti jejak keikutsertaan di tahun sebelumnya, CY Beverages di tahun ini pun ikut dalam pameran FHI di JIEXPO KEMAYORAN di bawah naungan PT Anugrah Indo Mandiri sebagai distributor resminya dengan booth yang berlokasi di Hall D-2 no. 9017. CY Beverages adalah perusahaan produsen minuman bubuk yang berfokus untuk menyediakan minuman kualitas premium yang berdiri sejak tahun 2016. Produk CY Beverages terdiri dari minuman kopi, hot chocolate, aneka jenis matcha bubuk murni dan latte, serta varian teh latte lainnya. Produk Pure Matcha CY Beverages menggunakan bubuk matcha yang diimpor langsung dari Shizuoka, Jepang dengan 7 varian berbeda mulai dari Pure Hojicha, Pure Genmaicha, Pure Sakura, Pure Matcha 3 grade berbeda, dan juga Pure Greentea. Produk CY Beverages bisa di dapatkan di Shopee Official Store CY Beverages, Tokopedia PFI, serta di premium supermarket seperti Grand Lucky, Market City, Lotte Mart, Kemchick, Ranch Market, Farmers, Hypermart, dll.

Matcha Latte Plant Based Pertama di Indonesia

Memanfaatkan momen dalam ajang pameran FMCG terbesar di Indonesia ini, CY Beverages meluncurkan 3 produk terbaru dari seri 3in1 nya. Semakin bertumbuhnya permintaan dan popularitas dari konsumsi matcha latte dan bisnis minuman matcha di Indonesia mendorong CY Beverages untuk terus berinovasi dan memberikan variasi baru dalam industry minuman bubuk instan matcha di Indonesia. Mereka meluncurkan 3 varian baru seri MATCHA LATTE PLANT-BASED 3IN1 pertama di Indonesia yang juga aman dikonsumsi oleh vegetarian karena terbuat dari 100% bahan vegetarian friendly tanpa protein hewani. Resmi diluncurkan di ajang FHI 2023, seri Plant-Based CY Beverages memiliki pilihan rasa yaitu Matcha Latte with Honey and Black Soya, Matcha Latte with Toasted Oats, dan Matcha Latte with Roasted Almond.

Seri plant-based bertujuan untuk memudahkan para pecinta matcha yang vegetarian agar dapat menikmati matcha latte kualitas premium secara cepat dan instan di rumah kapan saja tanpa harus membeli semua bahannya secara terpisah. Produk ini juga akan diluncurkan secara serentak di berbagai supermarket premium di Indonesia dan juga online store CY Beverages setelah FHI usai.

Formula 3G2L

Dengan formulasi 3G2L (3 Gram untuk 2 Liter Air) produk CY Pure Matcha menawarkan profit bisnis maksimal dengan biaya produksi minuman yang rendah, hal ini bisa terjadi karena kualitas matcha premium impor dari CY Pure Matcha yang di datangkan langsung dari Shizuoka, Jepang. Dengan rasa umami yang pekat serta warna hijau yang kuat, pemilik bisnis café dan restoran hanya membutuhkan 3 gram bubuk Pure Matcha CY Beverages yang dilarukan dalam 1-2 Liter air untuk membuat minuman “Ocha” berkualitas dan bercita-rasa yang kuat untuk beberapa kali penyajian dalam satu waktu. Terdiri dari 7 varian dalam PURE SERIES, CY BEVERAGES tidak hanya menawarkan keuntungan dengan penggunaan produk Pure Matcha saja, namun juga ke-6 varian produk Pure lainnya yaitu Pure Genmaicha (Matcha with Roasted Brown Rice), Pure Hojicha (Roasted Green Tea), Pure Cocoa Powder, Pure Green Tea, Pure Matcha Ceremonial Super Green, Pure Matcha Emperor Ceremonial.

Seri Pure dari CY Beverages mengandung 100% bubuk dari daun teh matcha yang digiling tanpa tambahan gula dan bahan pewarna serta bahan kimia lainnya yang membuat pure series ini multifungsi yaitu dapat dijadikan olahan minuman, kue, bahan masakan, pewarna makanan alami, bahkan juga masker wajah alami. Dengan kandungan anti-oksidan yang tinggi membuat Pure Matcha baik untuk membantu detox tubuh, sebagai pengganti kopi yang lebih sehat dan kafein yang bertahan lebih lama, serta membantu menurunkan berat badan. Tersedia dalam bentuk pouch 100gr dan 500gr, CY Pure Matcha dapat di temukan di berbagai supermarket premium di Jakarta seperti Grand Lucky, Ranch Market, Kemchick, Farmers, dll.

Matcha Latte Plant Based Sachets Gratis!

Dalam pameran FHI ini, CY Beverages menawarkan berbagai promo menarik untuk para pemilik bisnis yang tertarik menggunakan produk CY Beverages dalam bisnis mereka dengan memberikan Trade Promo yaitu 10% Bonus Free Goods untuk customer baru yang membuka PO On The Spot di booth CY Beverages saat FHI berlangsung! Selain trade promo, CY Beverages juga menghadirkan kampanye menarik bagi konsumen yang hendak mencicipi varian MATCHA LATTE PLANT-BASED terbarunya, cukup membawa sachet teh merek apa saja dan ditukarkan di booth CY Beverages untuk mendapatkan gratis 2 sachet CY MATCHA LATTE PLANT-BASED. Tidak hanya itu, ada pula berbagai promo harga menarik untuk konsumen, permainan Dart Games yang menawarkan hadiah produk gratis serta voucher potongan belanja hingga promo BELI 2 GRATIS 1 produk Plant-Based untuk mereka yang membawa kode promo spesial dari influencer yang bekerjasama dengan CY Beverages di ajang FHI ini. Seluruh informasi kampanye dan promo ini dapat di akses melalui social media CY Beverages di Instagram @cybeverages.

CY Double Hot Chocolate dan 4 Varian Baru Seri Coklat CY Beverages

Bagai meminum segelas coklat batang yang dilelehkan, CY Double Hot Chocolate adalah minuman bubuk coklat yang terbuat dari 2 jenis bubuk kakao yang berbeda dan asli dari Indonesia. Hal ini memberikan cita rasa minuman coklat yang pekat, manis gurih, dan kental. Tersedia dalam 2 varian yaitu normal dan less sugar yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan mulai dari anak balita hingga usia dewasa. Pilihan varian less sugar memiliki rasa lebih pahit dengan sedikit rasa manis, gurih kental yang tetap terjaga, menjadi pilihan tepat bagi penikmat minuman coklat yang tidak menyukai rasa manis. Menjadi top seller dari brand CY Beverages, produk Double Hot Chocolate hadir dalam kemasan sachet siap minum, cukup dengan diseduh dalam 150ml air hangat. Dalam pameran FHI tahun ini, CY Beverages menghadirkan teaser 4 varian seri hot chocolate terbaru yang dapat dicicipi oleh konsumen dan pemilik usaha sebagai bagian dari membangun antusiasme pasar serta mempelajari minat dan permintaan pasar terhadap produk baru yang akan diluncurkan. Adapun 4 varian seri hot chocolate CY Beverages yang akan diluncurkan di awal tahun 2024 ini adalah Double Hot Chocolate Roasted Hazelnuts, Double Hot Chocolate Breezy Mint, Double Hot Chocolate Sea Salt Caramel, serta Double Hot Choco Marshmallow.

Semua variasi minuman terbaru ini serta kombinasi minuman dari produk CY Beverages dapat dicicipi secara gratis dalam bentuk minuman siap minum, es krim, serta kue-kue unik di booth CY Beverages selama ajang FHI berlangsung.

Hadirkan Chef, Barista, Influencer, Hingga CY Customer Experience Corner

Dengan tujuan untuk memberikan inspirasi bisnis dan ide usaha bagi para business owner terutama yang bergerak di bidang retail dan horeca di Indonesia, CY Beverages dalam ajang FHI ini menyediakan berbagai aktivitas menarik yang dapat ditemukan di booth selama FHI berlangsung yaitu executive chef Dii yang didatangkan langsung dari Bali untuk membuat olahan pastry dan dessert dari produk CY Pure maupun 3in1.

Ada pula barista yang disiapkan untuk memberikan pengalaman mix and match produk CY Beverages dengan berbagai topping dan saus pelengkap untuk menciptakan minuman ala café yang unik dan sesuai dengan selera serta ide kreatif setiap konsumen. Kegiatan ini untuk membantu audiens memahami cara pengolahan produk CY Beverages serta kreatifitas dan produk apa saja yang bisa mereka buat dan pasarkan menggunakan bahan minuman dari CY Beverages dalam bisnis mereka.

Tidak hanya sampling minuman gratis kualitas café premium saja yang dihadirkan di booth CY Beverages, namun juga ada customer experience corner booth yang disediakan khusus untuk mengedukasi konsumen tentang cara pengadukan, pembuatan dan pengolahan bubuk matcha hingga menjadi berbagai jenis minuman. Di customer experience corner, pengunjung dapat juga mempelajari pengetahuan tentang matcha, mulai dari manfaat konsumsi matcha bagi kesehatan, saran penyajian, serta perbedaannya dengan green tea.

“CY Beverages adalah brand yang specializes dalam produk matcha pure serta hot chocolate kualitas premium. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang semakin peduli dengan Kesehatan, dan komunitas vegetarian dan plant-based lovers yang semakin bertumbuh, CY Beverages memiliki visi untuk menyediakan matcha latte kualitas premium untuk semua kalangan dan itu termasuk untuk saudara vegetarian kita. Sekarang kamu tidak perlu lagi buat matcha latte dari berbagai bahan plant-based, cukup ambil CY Matcha Latte Plant-Based dan langsung seduh saja. Praktis, sehat, dan enak!” Ujar Calvin Yong CEO CY Beverages.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi (021) 56946230 atau melalui Whatsapp resmi CY Beverages di +62811 810 605 atau dapat mengunjungi website www.cybeverages.com . (*)