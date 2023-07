Semarak Bulan Juli, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Hadirkan Pasar Malam Kotabaru

Iklan

Info Event - Memasuki pertengahan tahun 2023, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menghadirkan promo hingga berbagai event menarik. Bagi pengunjung yang ingin berlibur ke Yogyakarta, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris merupakan hotel yang tepat untuk menjadi hunian sementara bagi Anda selama berlibur.

“School Holiday Promotion ini dapat dinikmati mulai dari harga Rp 888.000,-nett/room sudah termasuk menginap satu malam di Deluxe room, sarapan pagi untuk dua orang dewasa dan dua anak, mendapatkan Free Welcome Drink, Free 1 Pizza Box, Free penggunaan Floaties selama satu jam, Free penggunaan Day Beds selama dua jam dan yang sangat menarik adalah promo tersebut sudah termasuk dua tiket masuk Gembira Loka Zoo yang dapat langsung digunakan,” kata Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, Stevy Yola.

Tak hanya School Holiday Room Promotion, di bulan Juli bagi Anda penikmat seni Kimaya Sudirman Yogyakarta juga menghadirkan Collaboration Room Promotion bersama ARTJOG yang hadir mulai 1 Juli hingga 27 Agustus 2023. Tamu yang ingin menginap dan ingin menggunakan special promo tersebut wajib menunjukkan Tiket Masuk ARTJOG dan langsung dapat menikmati harga special Rp 680.000,-nett/Room sudah termasuk menginap satu malam di Deluxe room lengkap dengan sarapan pagi untuk dua orang.

Mengisi musim liburan sekolah, Cooking Class for Kids hadir untuk para orang tua yang ingin anaknya tidak hanya bermain tapi juga mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan diajarkan membuat Croissant Sandwich yang langsung akan diajarkan oleh Experienced Chef Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris. Cooking Class for Kids dapat diikuti oleh anak-anak mulai dari usia empat hingga sebelas tahun dengan harga Rp 98.000/pax. Cooking Class for Kids ini akan diadakan pada hari Minggu, 16 Juli 2023 mulai pukul 08.00 wib.

Tak hanya berbagai promo dan event tadi, mulai tanggal 1 Juli 2023 pukul 18.00 Pasar Malam Kotabaru akan hadir menyemarakkan akhir pekan Anda. Pasar Malam Kotabaru merupakan event reguler yang menyajikan aneka hidangan mancanegara hingga jajanan lokal dengan lebih dari 25 menu. Tak hanya itu di dalamnya terdapat banyak Live Entertainment mulai dari Live DJ Performance, Live Accoustic hingga Movie Under the Stars yang dapat pengunjung nikmati di Kimaya Garden. “Bagi Anda yang ingin merasakan keramaian Pasar Malam lengkap dengan berbagai menu yang menarik, dapat langsung membeli FB Voucher senilai Rp 100.000 yang dapat ditukarkan dengan berbagai makanan dan minuman atau membeli paket All you can eat dengan Rp 159.000nett/pax,” kata Mino, Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Kunjungi Instagram @kimayayogyakarta untuk promo-promo menarik lainnya. Informasi lebih lanjut dan reservasi restaurant ataupun kamar, hubungi +62 274 580930 atau WA ke +62 81328741448/082127229669. (*)