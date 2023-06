16 Negara ikuti Kompetisi Tango Internasional di Bali

Iklan

Info Event - Indonesia Championship Preliminaries (ICP) 2023 akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Tango in Paradise (TIP) ke-10 di Hotel Kumala Pantai dan Padma Hotel and Resort, Kuta, Bali, pada 23-28 Juni mendatang. Kompetisi dan festival ini bertajuk "A Week Of Tango In Bali".

Ratih Soe Kosasie dan Tiara Josodirdjo, penggagas TIP dan penyelenggara ICP, mengatakan bahwa ICP bukan hanya sekadar kompetisi tango, tetapi juga sebagai wadah bagi para pecinta tango untuk mengekspresikan keinginan mereka dalam meningkatkan pengetahuan tentang tango.

Dalam festival internasional ini, Ratih menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan para pencinta tango dari berbagai negara, sambil menikmati keindahan panorama alam Bali yang memikat.

Ratih Soe Kosasie dan Tiara Josodirdjo, yang ditunjuk oleh Koordinator Relaciones Institucionales Festivals de Buenos Aires y Usina del Arte Ministerio de Cultura Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, akan menjadi penyelenggara Indonesia Championship Preliminaries, sebuah kompetisi tango dunia. Bali, yang dikenal sebagai 'The Last Paradise', menjadi tempat tetap penyelenggaraan TIP dan ICP.

Kompetisi ICP akan dimulai pada 23-25 Juni 2023 dan melibatkan 16 negara yang merupakan zona berpengaruh, yang telah ditentukan oleh Martin Frosio, seorang principal dari Argentina. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Hong Kong, China, India, Indonesia, New Zealand, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

ICP terdiri dari dua kategori, yaitu Official dan Unofficial Category. Official Category terdiri dari dua subkategori, yaitu Tango Pista/Social Tango dan Tango Stage/Choreography Tango. Sementara itu, Unofficial Category terdiri dari Senior (untuk usia 50 tahun ke atas), Valz, Milonga, dan Jack & Jill. Pemenang Official Category akan mewakili ICP dan mendapatkan kesempatan lolos ke semifinal kejuaraan tango dunia di Buenos Aires pada Agustus 2023.

"A Week of Tango in Bali" akan menampilkan para maestro tango dari Argentina. Beberapa pasangan maestro tersebut akan menjadi juri dalam Indonesia Championship Preliminaries, seperti Javier Rodriguez & Moira Castellano, Leandro Palou & Maria Tsiatsiani, serta Johana Copes.

Para maestro lainnya yang akan tampil meliputi Juan Cupini & Virginia Vasconi, Leandro Oliver dan David Palo. David Palo juga akan menjadi Show Director dalam pertunjukan malam gala Tango in Paradise. Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan disk jockey resmi tango, antara lain DJ Dani Vilarino (Argentina), DJ Odysseus Dada (Korea), Randa Pramsha (Indonesia), dan Ida Rahayu (Indonesia). Ratih Soe Kosasie menyatakan, "Selama acara berlangsung, para maestro akan mengadakan lokakarya dan kelas privat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan dan memperdalam pengetahuan mereka mengenai gerakan tango."

Gala night akan menjadi bagian khusus dalam acara TIP, di mana seluruh peserta dari luar negeri akan diajak untuk menikmati musik tradisional dan menggunakan busana daerah seperti kebaya saat menari tango. Ratih Soe menyatakan, "Di Tango in Paradise, unsur cross-culture sangat kental. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mempromosikan Indonesia sebagai penyelenggara acara ini." Selain para maestro, akan tampil juga pasangan penari tamu terkenal, seperti Emanuel & Midori (Argentina), Luis Squichchiarini & Evgenia Samoilova (Rusia), Luciana Yanela Olivera Pedraza & Miguel Angel Quintero (Argentina), Pali & Marcelo Delgado (Thailand-Argentina), Lucia & Alejandro (Jepang-Argentina), dan Doreen Katinka (Indonesia). Acara ini juga akan mengundang penari senior terkenal, seperti Luz Ocampo bersama Marcky De Guzman (Filipina) dan pasangan Jacqueline Gutierrez Simpson & Anthony Miller (Australia).

"Kami, saya dan Tiara, memiliki keinginan dan kewajiban untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Acara seni budaya ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi pariwisata Indonesia, khususnya Bali," tambah Ratih. Selain mendukung perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, Ratih juga berharap visi dan misi ini mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Ratih Soe Kosasie, mantan top model Indonesia era 1985-an, telah menjadi penari tango sejak 2008. Dia telah melakukan latihan dan penampilan dalam berbagai festival tango di seluruh dunia. Pada tahun 2008, Ratih mendirikan "Tango Lovers Jakarta" dan telah mengorganisir banyak acara tango serta mengundang maestro tango dari Buenos Aires.

Sejak tahun 2012 hingga sekarang, Ratih telah menyelenggarakan Tango in Paradise di Bali. Seiring dengan kesuksesan acara ICP tahun lalu, Ratih Soe Kosasie bekerja sama dengan Tiara Josodirdjo, seorang pengusaha international event organizer dan tokoh publik yang memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan.

Acara ini didukung oleh Kedutaan Besar Republik Argentina, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan Tango Lovers Jakarta. Tango in Paradise, sejak pertama kali diadakan pada tahun 2012 oleh Ratih Soe Kosasie, telah menjadi festival yang unik. Festival ini tidak hanya menampilkan tarian yang berasal dari Argentina, tetapi juga kolaborasi budaya dan pertukaran tradisi antara Indonesia dan Argentina. Pada tahun ini, Tango in Paradise akan mengangkat cerita "Calon Arang". Cerita tersebut akan dibawakan oleh para maestro, penari tamu, dan penari tradisional dari Bali. Indonesia Championship Preliminaries (ICP) adalah sebuah acara tahunan. (*)