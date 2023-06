IDNFT Lakukan Program Edukasi Web3 On Campus di ITS Surabaya

Iklan

Info Event - Perkembangan teknologi yang cepat membuat NFT menjadi populer di Indonesia termasuk kalangan mahasiswa. Alasannya, perkembangan teknologi memberi kemudahan dan rasa aman bagi para kreator, investor atau buyer dalam menciptakan maupun membeli aset digital yang unik serta ber-value tinggi. Kegemparan ini mendorong IDNFT - Indonesian NFT Community untuk mengenalkan lebih jauh seputar NFT, Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse pada mahasiswa.

Melalui program ini, IDNFT - Indonesian NFT Community berharap dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar langsung dari para ahli NFT dan Web3. Program ini juga memberikan peluang baru dalam career path dan memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan dan mengembangkan NFT, Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse di lingkungan kampus. Target program Web3 On Campus akan diselenggarakan ke lebih dari 10 universitas di Indonesia, selama tahun 2023.

IDNFT - Indonesian NFT Community menyelenggarakan program Web3 on Campus ketiga pada bulan Mei ini di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Acara tersebut terlaksana pada hari Senin, 29 Mei 2023. Tercatat 280 peserta, baik secara daring maupun luring, yang hadir pada acara ini. Peserta tersebut pun terdiri dari berbagai jurusan, mulai dari Manajemen Bisnis, Desain Komunikasi Visual, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Desain Interior, Desain Produk, dan berbagai jurusan lainnya.

Acara Web3 on Campus dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini memiliki dua topik utama yang menjadi highlight. Topik yang pertama adalah Potensi WEB3, Blockchain, Crypto dan Metaverse. Sesi tersebut dibawakan oleh Yanuar (Smart Contract Developer) dan Juliana Soetjahja (IT Project Manager Tokocrypto). Sedangkan, topik kedua membahas mengenai Potensi NFT sebagai industri kreatif baru. Topik tersebut dibahas oleh Thomas Hanandry (Illustrator & NFT Creator), Akbar “Madwork” (Graphic Designer & NFT Creator), dan Yudhoyono Rawis (CEO Tokocrypto)

Selain kedua topik tersebut, Tokocrypto sebagai sponsor dari acara ini juga berkesempatan untuk memperkenalkan diri melalui Yudhono Rawis selaku CEO-nya. Tokocrypto adalah platform untuk jual beli bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia.

"Web3 on Campus di ITS Surabaya menjadi event pertama kami bersama Binance Academy dan IDNFT. Tokocrypto merasa perlu untuk mengambil bagian dari edukasi dan literasi untuk membangun ekosistem industri Web3, kripto, blockchain ini. Tercatat dari Bappebti hampir 17 juta orang telah terjun ke dunia kripto di Indonesia di Februari 2023, termasuk juga nilai transaksi mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya, dari Rp12,14 triliun pada Januari 2023 menjadi Rp13,8 triliun, di Tokocrypto tercatat tahun lalu, total transaksi sebesar 160T. Melihat potensinya yang sangat besar, harapan saya teman - teman yang terlibat di Web3 on Campus dapat menjadi bagian dari industri bahkan mengembangkan proyek-proyek lokal yang berkualitas," kata Yudhono.

Budi Santosa selaku Founder IDNFT memberikan pesan untuk para peserta WEB3 on Campus. “Keberadaan program WEB3 On Campus dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk belajar langsung dari pakar NFT dan Web3. Dengan begitu, program ini dapat memperkenalkan jalur karir baru dan membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk memanfaatkan NFT, blockchain, crypto, Metaverse, dan Web3 di kampus.” ujar Budi Santosa.

Antusiasme peserta terhadap acara dapat terlihat dalam semangat mereka untuk menghadiri acara ini. Semangat tersebut semakin meningkat ketika para narasumber memperkenalkan serba-serbi NFT, bagaimana cara memasuki dunia NFT, budget menjadi kreator, serta bagaimana membangun identitas dalam NFT. Lebih kerennya lagi, sudah ada beberapa peserta yang berkecimpung dalam dunia NFT. Bahkan peserta yang mengikuti acara ini juga ingin memahami lebih jauh mengenai bagaimana hak cipta NFT. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa para peserta ini sudah siap untuk terjun dan bersaing menjadi kreator serta illustrator NFT.

Baik dosen maupun mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember memberikan respons yang sangat baik terhadap program Web3 on Campus oleh IDNFT. Beberapa peserta bahkan telah berencana untuk mengikuti program akademi dan perlombaan NFT. Pihak kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Bapak Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas pun turut memberikan pesan pada pihak IDNFT dan penonton. Beliau menyatakan, “Aplikasi NFT sangat banyak, terutama di bidang seni yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Bahkan juga nanti ITS bisa membantu diseminasi. ITS itu program pengabdian masyarakatnya sangat masif menggandeng UMKM, pengrajin-pengrajin, dan juga pengusaha-pengusaha start up. Kalau bisa bekerja sama dengan ITS, kami yang akan mendiseminasikan apa itu NFT, apa itu blockchain untuk pengamanan mereka.”

Tidak hanya diskusi, para mahasiswa yang telah mengikuti Web3 On Campus juga mendapat kesempatan untuk mengikuti National NFT Competition for University. Kompetisi ini menjadi sebuah ajang kompetisi NFT antar kampus pertama di Indonesia yang cukup bergengsi. Setiap kampus akan diambil 3 karya terbaik untuk dilombakan pada tingkat nasional. Karya seluruh peserta akan dipamerkan di Metaverse Gallery dan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam hadiah seperti uang tunai, sertifikat, trophy, merch, dan satu buah galeri di Metaverse.

Acara Web3 On Campus selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 di Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Bagi mahasiswa yang ingin belajar lebih lanjut mengenai NFT dan Web3 juga dapat untuk mengikuti program lainnya dari IDNFT, yaitu IDNFT Academy 2 yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2023. (*)