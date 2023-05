Hangout Under The Sky di Canting Vasaka Hotel

Iklan

Info Event - Canting Vasaka Hotel Jakarta menyediakan berbagai promo menarik yang wajib dicoba, mulai dari promo kamar sampai dengan spesial food & beverage yang sudah dikemas dengan sangat menarik dan lengkap.

Hotel yang baru saja berganti nama dari Teraskita Hotel Jakarta menjadi Vasaka Hotel Jakarta managed by Dafam ini berlokasi di area yang sangat strategis di Jalan MT. Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta Timur dan terletak di Segitiga Emas, yang bersimpangan menuju berbagai daerah yaitu Bekasi- Bogor, Jakarta, dan Tanjung Priok, serta yang paling menarik adalah lokasi hotel berdekatan dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, Taman Mini Indonesia Indah dan Pusat Belanja PGC.

Resto yang berada di lantai tujuh Vasaka Hotel Jakarta ini baru saja meluncurkan promo Iga Bakar Sauce Thailand. Hanya dengan Rp105.000,- net/ porsi, para tamu dapat menikmati iga bakar spesial dengan olesan bumbu khas Thailand dan di sajikan dengan pendamping kentang goreng atau nasi putih hangat.

Selain itu bagi pecinta dessert juga dapat menikmati Banana Paradise, pisang panggang dilapisi dengan mentega caramel dan di sajikan dengan dua rasa es krim dan potongan buah segar, serta beraneka ragam topping, dan dibanderol dengan harga yang terjangkau Rp75.000,- net/ porsi.

Tak hanya itu ada juga pilihan promo minuman segar hanya Rp65.000,- net/ porsi, Orange Squash & Yakult Squash menjadi pilihan yang tepat untuk melepaskan dahaga dan menjadi mood booster. Promo ini dapat dinikmati sembari menikmati pemandangan yang indah dari lantai 7 Canting Restaurant. Promo ini berlaku sampai akhir Juni 2023.

Selain itu juga ada promo kamar yang tak kalah menarik, yaitu Indulge Stay dengan harga terbaik Rp599.000,- net. Para tamu dapat menikmati menginap di tipe kamar Deluxe Room dengan extra benefit Free Massage selama 60 menit untuk 1 orang. Promo ini berlaku sampai dengan Juni 2023.

Selain itu bagi weekenders, hotel bintang empat ini menyediakan promo menarik WeekenDeal yang berlaku setiap weekend hari Jumat sampai dengan hari Minggu, dengan berbagai pilihan paket, 2D1N hanya Rp555.000,- net/ kamar/ malam, 3D2N hanya Rp999.000,- net/ kamar/ malam, dan 4D3N hanya Rp1.333.000,- net/ kamar/ malam.

Dengan harga yang terjangkau tersebut tamu dapat menikmati berbagai benefit lengkap mulai dari Room Entertainment Smart TV (Netflix, Disney Hotstar, Youtube); sudah termasuk sarapan untuk 2 orang; Free 2 cup Gelato Ice Cream; Value Voucher 50K untuk room service; Free transportation drop & pick up to Shopping Center; Early check in & late check out (subject to availability); dan yang tak kalah menarik adalah Kid's Activities Corner lengkap dengan berbagai aktivitas seperti playground, games, play sand, coloring, dan free cotton candy di area lobby hotel. Serta tersedia connecting room yang sangat cocok untuk quality time menginap bersama keluarga besar. WeekenDeal ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.

General Manager Vasaka Hotel Jakarta managed by Dafam, Nancy Fenyapwain mengatakan bahwa, “Sebagai stand alone restaurant, Canting Restaurant menjadi pilihan yang tepat untuk para food lovers untuk berwisata kuliner yang lengkap dengan berbagai makanan khas nusantara dan juga ada beberapa pilihan asian & western food. Selain signature food & beverage yang telah menjadi menu favorit unggulan, atmosfer dan instagramable venue, live music performance saat lunch time di hari kerja, serta beautiful panoramic view dari lantai 7 menjadi hal yang menarik dan wajib untuk dicoba dengan harga yang sangat bersahabat”. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi (021) 2280 7777 atau WA: 08118827707). (*)