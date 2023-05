Konser Megah Dewa 19 A Night At The Orchestra Chapter 3 di Grand City Convention Hall, Surabaya

Iklan

Info Event – DEWA 19 A Night at The Orchestra Chapter 3 sukses menghibur baladewa & baladewi yang hadir untuk menikmati penampilan dari sang idola dalam balutan musik orkestra yang berbeda dari biasanya. Konser yang berlangsung di Grand City Convention Hall, Surabaya pada Jumat dan Sabtu, 19 dan 20 Mei 2023 lalu terasa istimewa karena para penonton menggukanan dress code yang dianjurkan penyelenggara. Pengunjung wanita menggunakan setelan dress/gaun menawan dan para pengunjung pria menggunakan setelan jas/kemeja senada.

Pertunjukan hari pertama dan hari kedua dimulai pada pukul 19.30 WIB, diawali dengan permainan musik orkestra dari lagu yang berjudul “Bohemian Rhapsody” dikuti dengan lagu “Bolero” dan “Vocalisse”. Musisi pendukung di hari pertama yang menjadi pembuka dimeriahkan oleh Ardhito Pramono yang membawakan 5 lagu yang diaransemen kembali dengan nuansa orkestra yang apik yang dimainkan oleh Indonesian Philharmonic Orchestra. Pertunjukan dilanjutkan dengan penampilan dari Mulan Jameela. Setelah break sejenak untuk sequence kedua DEWA 19 tampil dengan Virzha dan Ari Lasso yang ikut memeriahkan hari pertama Jumat, 19 Mei 2023.

Di hari kedua, Andien menjadi musisi pertama yang tampil membawakan lagu-lagu DEWA 19 dalam balutan musik orkestra. Penampilan berikutanya dimeriahkan oleh Mulan Jameela, kemudian DEWA 19 tampil bersama Ello, Virzha dan Ari Lasso yang telah memberikan penampilan terbaik mereka di hari kedua DEWA 19 A Night at The Orchestra Chapter 3 di kota Surabaya.

Rionaldo Liputo selaku CEO Redline Kreasindo mengucapkan terima kasih untuk seluruh baladewa dan baladewi di kota Surabaya yang sudah datang menyaksikan pertunjukkan special DEWA 19 A Night at The Orchestra Chapter 3 ini. Rionaldo mengingatkan bahwa masih akan ada pertunjukkan DEWA 19 A Night at The Orchestra Chapter 4 di kota Solo nanti tepatnya tanggal 27 Mei 2023 di Edutorium UMS SOLO. (*)