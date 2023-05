Pekan Komunikasi UI 2023 Ciptakan Pesan Berdaya

Iklan

Info Event - Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) tahun ini kembali mengadakan Pekan Komunikasi (Pekom) UI 2023 yang dilaksanakan secara hybrid. Tahun ini, Pekom UI mengangkat tema “Image Mediated Spectacles: Ciptakan Pesan Berdaya”. Acara ini dilaksanakan pada periode Februari-Mei 2023 dan diikuti mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Pekom terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan mulai dari kompetisi, diskusi publik, lokakarya, dan kunjungan ke perusahaan. Seluruh kegiatan tersebut terbagi ke dalam empat kelompok sesuai dengan peminatan yang ada di Program Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi UI, yakni periklanan (Advertising War), hubungan masyarakat (PR Vaganza), jurnalisme (Journalight), dan kajian media (Media Matters).

Baca Juga: Asal usul Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia pada 17 Mei

Rangkaian kegiatan diawali oleh sederet diskusi publik pada Februari lalu dan diikuti oleh pembukaan kompetisi Pekom. Perlombaan tingkat nasional tersebut diikuti sejumlah universitas dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kompetisi itu, peserta juga mendapat pembekalan dari para praktisi di bidang terkait melalui rangkaian lokakarya (workshop).

Puncak acara Pekom berlangsung pada 11-31 Mei 2023 dengan mengundang para finalis lomba untuk mengikuti rangkaian acara final week. Selama 3 hari, peserta tak hanya berkompetisi pada babak final. Mereka juga mengunjungi berbagai perusahaan di bidang komunikasi dan media, seperti Prudential Syariah, Magnus Digital Indonesia, Tempo, dan The Jakarta Post.

Pada Jumat, 12 Mei 2023, bertempat di Balai Sidang UI, peserta serta ratusan mahasiswa mengikuti gelaran seminar nasional Pekom yang bertema “Expectation Against Reality: Bingkai Media Sosial Dalam Tahun Politik 2024”. Seminar tersebut diisi oleh sederet pembicara, yakni Dr Richard Murray dari University of Queensland, Australia; President and Chief Revenue Officer The Jakarta Post Margaretta Tiojakin; Head of Public Policy Meta Indonesia Noudhy Valadryno; dan Co-Founder Bijak Memilih dan What Is Up Indonesia Abigail Limuria.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rangkaian acara ditutup pada Sabtu, 13 Mei 2023 dengan sejumlah penampilan dan hiburan serta pengumuman pemenang Pekom 2023 untuk tiap mata lomba. Pada mata lomba Advertising War, juara 1, 2, dan 3 disabet seluruhnya oleh tim dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Sementara itu, untuk mata lomba Media Matters dimenangkan oleh tim Universitas Padjadjaran (juara 1), Universitas Gadjah Mada (Juara 2), dan tim Universitas Ciputra (Juara 3).

Adapun, mata lomba PR Vaganza dimenangkan oleh tim dari Universitas Pendidikan Indonesia (Juara 1), tim UPN Veteran Jawa Timur (Juara 2), dan tim dari Universitas Padjadjaran (Juara 3). Selanjutnya untuk mata lomba Journalight dimenangkan oleh tim Universitas Negeri Surabaya (Juara 1), tim Universitas Djuanda Bogor (Juara 2), dan tim Universitas Udayana (Juara 3).

Kunjungi Instagram @pekankomunikasiui untuk mengakses informasi lebih lanjut tentang acara ini. (*)