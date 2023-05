PIkat 1,5 Miliar pendengar di Spotify, Yovie Widianto Gelar Billion Songs Confest

Info Event – New Live Entertainment akan menghadirkan satu lagi acara konser momentum dan selebrasi yang luar biasa dari musisi ternama Indonesia Yovie Widianto dengan tajuk “Billion Songs Confest”. Yovie Widianto dikenal atas kiprahnya yang sangat luar biasa di industri musik tanah air, dengan memproduksi lagu-lagu yang disukai oleh berbagai generasi sepanjang masa.

Billion Songs Confest tercetus atas prestasi luar biasa lagu-lagu Yovie Widianto yang berhasil memikat lebih dari 1,5 milyar streams / pendengar pada platform musik digital Spotify dan No.1 di iTunes Indonesia untuk lagu Pop & All Genres dan Indonesia Music Video Pop & All Genres.

New Live Entertainment terpicu untuk segera membuat momen yang luar biasa ini dengan menggelar konser selebrasi atas prestasi yang diraihnya lewat acara konser “Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends featuring Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Rossa, Yura Yunita, Yovie & Nuno, Arsy Widianto, Kahitna and more to be announced.

Kata Confest pada konser ini mengacu pada singkatan dari kata “Concert & Festival”. Konser ini digelar sebagai pemanasan menjelang acara “Festival” sebenarnya yang rencananya akan diselenggarakan juga pada tahun ini. Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Mei 2023, di Plenary Hall – Jakarta Convention Center.

“Nama Yovie Widianto adalah jaminan (untuk sebuah) konser full house. Yovie Widianto sudah seperti sahabat dan keluarga bagi New Live Entertainment, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa atas prestasinya. Yovie Widianto telah berhasil membuat gebrakan yang luar biasa menciptakan lagu yang pernah dirilis sebelumnya yang berjudul ‘Menyesal’ dan dibawakan kembali dengan versi yang berbeda oleh 3 penyanyi cantik LTZ; Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolya. Lagu tersebut berhasil trending menjadi hits No.1 di iTunes Indonesia dan juga No.1 trending for music di YouTube Yovie Widianto yang telah ditonton lebih dari 7.800.000 kali/views, dan lebih dari 1,5 milyar streams di Spotify,” kata Dino Hamid selaku Creative Director & Founder New Live Entertainment.

Dino melanjutkan, “Yovie juga pernah meraih penghargaan sebagai The Best Composer 2020 pada ajang Mnet Asian Music Awards 2020. Semoga dengan selebrasi konser Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends ini akan menjadi konser yang paling banyak ditunggu oleh semua penggemar fanatik Yovie Widianto di Indonesia.”

Tiket konser Billion Songs – The concert Yovie & His Friends akan tersedia dalam 6 kelas mulai dari Festival, Silver, Gold, Platinum, Diamond dan Super Diamond, kisaran harga mulai dari Rp. 400.000 hingga Rp. 5.500.000 hanya bisa dibeli secara online di GueHadir.ID mulai tanggal 15 Maret 2023. Informasi lengkap mengenai acara akan selalu diupdate melalui www.nle.co.id dan official Instagram @newliveentertainment.

“Semoga konser ini dapat memberikan hiburan yang istimewa bagi yang menonton, karena saya akan membawa serta Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Rossa, Yura Yunita, Yovie & Nuno, Arsy Widianto, Kahitna, and masih banyak lagi yang akan kita announce,” ucap Yovie. (*)