Hammersonic 2023 Hadirkan Slipknot, Siap Cetak Sejarah

Info Event - Festival Hammersonic sukses membuktikan kebesarannya sebagai festival musik cadas yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Melalui sederet band jagoan dari berbagai negara dengan ragam genre metal dan rock, Hammersonic mampu menjadi ajang yang selalu ditunggu oleh para hammerhead (penikmat Hammersonic). Kini, festival yang dijadwalkan digelar pada 18-19 Maret 2023 Carnaval, Ancol, tersebut siap mengguncang dengan 53 penampil internasional, Asia, dan dari tanah air

“Kami sangat antusias untuk bisa memberikan sajian musik keras terlengkap dan paling fenomenal di tahun ini. Sehingga ke-53 pengisi line up kami telah umumkan dan semoga dapat memuaskan dahaga siapa pun pecinta musik rock maupun metal dari berbagai penjuru. Seluruh line up terpilih kami ajak berdasarkan karya, penampilan mereka di atas panggung, serta animo dari fans mereka yang tak pernah surut,” ujar Dede Rianta, Representatif dari Hammersonic.

Dari 53 line up yang dipastikan akan menggebrak panggung Hammersonic 2023 adalah : Slipknot, Trivium, Watain, Saosin, Story Of The Year, Black Flag, Vio-lence, Amon Amarth Tiny Moving Parts, Deadsquad, Burgerkill, DJ SIHK, Rocket Rockers, St Loco, dan masih banyak lagi.

Hammersonic 2023, terasa sangat spesial dan menjadi semacam momen bersejarah karena Slipknot telah memutuskan untuk menyapa para maggots (fans Slipknot) di Asia Tenggara hanya di Hammersonic! Padahal sebelumnya mereka telah menjadwalkan tampil pula di beberapa negara tetangga.

Hammersonic 2023 akan menggunakan lahan yang cukup luas sehingga konser band-band cadas bisa hadir dengan ambience yang megah dan istimewa. Begitu juga dengan kenyamanan menuju venue, Ravel Entertainment kali ini bekerjasama dengan Aero Trans menyediakan shuttle yang mempermudah hammerhead untuk datang ke venue.

“Di gelaran tahun ini memang kita memberikan sejumlah kemudahan, diantaranya berupa suttle yang di tempatkan di sejumlah titik di Ibukota lalu di stasiun kereta api dan bandara Soetta, untuk mengantar para pemegang tiket Hammersonic 2023 ke venue dan sebaliknya,” tambah Dede.

Secara konsep, gelaran Hammersonic 2023 tidak hanya menyuguhkan dentuman geberan musik dan tata cahaya berkekuatan ratusan ribu watt serta dukungan LED berukuran raksasa, tapi juga ditampilkannya sejumlah tontonan seru yang mampu melengkapi sebuah kegiatan festival akbar. Hammersonic Talk dan Hammersonic Commedy Show menjadi menu baru yang bakal hadir di tengah-tengah riuhnya gelegar musik. Akan ada sesi-sesi perbincangan inspiratif bersama dedengkot-dedengkot musik cadas serta dimunculkannya band-band komunitas dan regional sebagai wadah regenerasi.

Hammersonic Award yakni penganugerahan bagi musisi-musisi cadas Indonesia yang berprestasi dan diharapkan menjadi penyulut semangat untuk terus berkreasi juga akan kembali digelar. Hammersonic Award merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hammersonic Metal Convention. Segmen ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 dan akan dipandu oleh Mustika Kamal.

Hammersonic 2023 pun akan semakin memberikan adrenalin yang tak terlupakan bagi para hammerhead dengan adanya Hammersonic Meet ‘n Greet bersama sejumlah line-up pilihan.

Sebagai salah satu line up, Deadsquad turut menyampaikan antusiasme mereka terkait jajaran band yang ditampilkan. “Tentu kita sangat excited dengan kembalinya Hammersonic yang lebih megah dan pastinya akan lebih gahar. Kami yang selalu mengikuti Hammersonic cukup bangga karena festival tersebut hadir lagi untuk memberikan energi baru bagi skena musik keras tanah air. Dengan mendatangkan band-band inspirasional dan ditunggu para hammerhead,” beber Stevie Item gitaris Deadsquad.

Stevie Item pun mengakui bahwa ia dan band-nya tengah mempersiapkan penampilan spesial untuk Hammersonic 2023. Animo yang begitu tinggi dari hammerhead merupakan energi tersendiri dan Stevie tentunya ingin memberikan yang terbaik. Ia pun sangat bersemangat untuk melihat penampilan band mancanegara lain terutama Slipknot yang pertama kali datang ke Indonesia untuk khusus tampil di Asia Tenggara.

“Bagi para hammerhead, terus ikuti www.hammersonic.com serta media sosial @hammersonicfest. Karena berita terbaru dan terakurat selalu kami umumkan di sana, tentunya melalui publikasi resmi dari tim kami. Dan yang terpenting, jangan sampai kehabisan tiket Hammersonic 2023 karena kami telah membuka kembali penjualan tiket agar para hammerhead bisa menikmati pengalaman yang tak terlupakan menikmati gelaran Hammersonic 2023 di Carnaval, Ancol,” tutup Dede. (*)