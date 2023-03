Museum MACAN Pamerkan Chiharu Shiota: The Soul Trembles Sampai 30 April 2023

Info Event – Chiharu Shiota, seniman asal Jepang yang dikenal melalui karya-karya seni instalasi menggunakan material benang menggelar pameran pertamanya di Indonesia sejak tanggal 26 November 2022. Bertempat di Museum MACAN Jakarta, pameran yang bertajuk The Soul Trembles ini akan digelar hingga 30 April 2023.

The Soul Trembles adalah bagian dari tur pameran global yang diselenggarakan oleh Mori Art Museum, Tokyo (Jepang), di mana pameran dimulai. Pameran berlanjut ke Busan Museum of Art (Korea Selatan), Taipei Fine Arts Museum (Taiwan), Long Museum (Shanghai, Cina), dan Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art (Brisbane, Australia), sebelum datang ke Indonesia. Museum MACAN adalah satu-satunya tempat pameran mereka di Asia Tenggara.

Pameran besar ini akan mengambil alih seluruh galeri museum, dan mencakup beberapa karya ikonik Chiharu Shiota yang paling terkenal. Dikurasi oleh Mami Kataoka, Direktur Mori Art Museum, Tokyo, The Soul Trembles menampilkan lebih dari seratus karya dari hampir tiga puluh tahun karya Chiharu sejak tahun 1990-an, yang mencakup instalasi besar, patung, video kinerja, fotografi, dan desain set.

Lahir di Osaka, Jepang pada tahun 1972, Shiota mendaftar di Universitas Kyoto Seika untuk belajar melukis pada tahun 1992. Namun ketika belajar di Canberra School of Art dari tahun 1993-1994, dia memutuskan untuk fokus ke pertunjukan instalasi. Shiota kemudian memusatkan karyanya di Berlin sejak tahun 1999 dengan mengembangkan praktik yang benar-benar memiliki jangkauan internasional.

Chiharu Shiota: The Soul Trembles mempersembahkan karya-karya yang berangkat dari pengalaman pribadi yang sangat mendalam dari sang seniman. Mengeksplorasi gagasan tentang identitas sosial dan budaya berdasarkan etnis, kewarganegaraan, dan agama, serta tema universal seperti dinding, jendela, batas, ketiadaan, dan keberadaan. Karya Shiota memberi bentuk pada kesadaran manusia dan pengalaman non-fisik, seperti kenangan, pikiran, ketakutan, mimpi, dan keheningan.

Dikenal dengan serangkaian instalasi yang terdiri dari benang-benang terutama dalam warna merah dan hitam yang dijalin di seluruh ruang, pengunjung akan menjumpai objek metaforis dan sugestif seperti tempat tidur, yang bagi seniman membangkitkan celah sempit antara mimpi dan kenyataan, hidup dan kematian; pakaian, yang berfungsi sebagai batas lapisan di kulit; serta koper dan perahu, yang melambangkan gerakan dan ketidakpastian.

Chiharu Shiota mengatakan, "Ini adalah pameran tunggal pertama saya di Indonesia. Saya ingin terhubung dengan orang-orang di Jakarta dan agar mereka mengalami sesuatu yang berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Saya pikir seni adalah bagian penting dari hidup kita, dan saya akan merasa terhormat jika Anda dapat melihat karya seni saya selama 30 tahun terakhir dan merasakan sensasi getaran jiwa Anda. "

Mami Kataoka, Direktur, Museum Seni Mori, Tokyo, mengatakan, "Saya sangat senang bisa berbagi pameran Chiharu Shiota: The Soul Trembles dengan Museum MACAN yang luar biasa dan audiensnya, setelah pameran berkeliling ke wilayah Asia-Pasifik. Setelah mengalami pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jiwa orang-orang di negara-negara berbeda di wilayah tersebut memang terkena oleh pameran ini, dan saya yakin pameran ini akan memiliki efek yang sama pada audiens di Museum MACAN."

Aaron Seeto, Direktur Museum MACAN mengatakan, "Ini adalah pameran yang harus dirasakan secara langsung, karena sulit untuk menjelaskan pengalaman total dalam menemukan karya Chiharu Shiota. Instalasi karyanya memukau, melingkupi, dan merangkum semuanya - mereka membuka ruang bagi penonton untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri, dan untuk memikirkan ide yang sangat intim tentang jiwa, emosi, dan keberadaan. Karya Chiharu Shiota sangat khas karena dia memberi bentuk pada aura dan energi hal-hal yang tidak memiliki keberadaan fisik, seperti hal-hal yang hanya ada dalam ingatan dan mimpi. The Soul Trembles adalah pameran dengan skala yang luar biasa, dan akan mengambil seluruh galeri museum - ini adalah pameran terbesar dan paling luas yang diadakan di Museum MACAN sejak sebelum pandemi. Kami senang dapat kembali menyambut pengunjung ke museum untuk mengalami hampir 30 tahun perjalanan artistiknya."

Selama pameran Chiharu Shiota: The Soul Trembles, museum akan menyajikan area khusus untuk anak-anak dan keluarga untuk merenung, bermain, dan berpartisipasi dalam tampilan objek dan cerita yang semakin bertambah. Bertajuk Mini Museum of Memories, area ini merespons salah satu karya seniman, Connecting Small Memories (2019), dan akan menempati situs Children's Art Space.

Sesuai dengan visi dan misi museum untuk membuat seni lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, dan mendukung audiens yang lebih muda untuk terlibat lebih jauh dengan karya seni yang ditampilkan, pengunjung bisa mengakses kegiatan museum, program lengkap, dan diskusi di www.museummacan.org. (*)