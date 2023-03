Trans Hotel Group Luncurkan THG Apps

Info Event - Trans Hotel Group, bagian dari CT Corp, adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang hospitality di Indonesia. Telah lebih dari 10 tahun Trans Hotel Group menjadi bagian dari fast-growing hospitality business di Indonesia dengan menghadirkan: The Trans Luxury Hotel dan ibis Bandung Trans Studio di Kota Bandung; The Trans Resort Bali, Four Star by Trans Hotel dan Fashion Hotel Legian di Pulau Dewata; Aston Tanjungpinang di Kepulauan Riau dan yang terbaru: ekspansi bisnis hospitality di area Labuan Bajo: The Trans Luxury Yacht.

Dengan perkembangan digitalisasi yang pesat, Trans Hotel Group pun terus berinovasi dengan meluncurkan Trans Hotel Group (THG) Apps. Sebuah aplikasi yang semakin memudahkan konsumen untuk merasakan jasa beyond hospitality dari Trans Hotel Group. Terdapat promo spesial di masa soft launching ini, yaitu FREE UPGRADE ke kamar Club Premier – The Trans Luxury Hotel yang mewah dan FREE BREAKFAST untuk 2 orang atau resort credit sebesar Rp.250.000 di The Trans Resort Bali. Sebagai bagian dari CT Corp tersedia pula berbagai promo menarik untuk pembayaran menggunakan Allo Bank di seluruh jaringan Trans Hotel Group, termasuk potongan harga sampai dengan Rp.500.000!

Dengan menggunakan THG Apps Anda bisa memilih berbagai properti yang tergabung dalam Trans Hotel Group yang menawarkan experience beyond staycation. Seperti contohnya, The Trans Luxury Hotel dan Ibis Bandung Trans Studio dapat menawarkan one-stop entertainment bagi para tamu karena berlokasi di Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung yang terintegrasi secara langsung dengan Trans Studio Bandung theme park, Trans Studio Mall juga Masjid Agung Trans Studio.

Begitu pula dengan Aston Tanjungpinang, selain memiliki satu-satunya world class convention centre di Tanjungpinang, selain dapat menikmati berbagai fasilitas di dalam hotel para tamu pun dapat dimanjakan dengan berbagai wahana seru di Trans Studio Garden. Sementara itu The Trans Resort Bali, menawarkan pengalaman tropical vacation dengan luxurious villas dan suites di tengah area Seminyak yang trendy. Tidak lupa dengan Fashion Hotel Legian juga Four Star by Trans Hotel yang sama-sama berlokasi di Bali dan memiliki letak strategis, dikelilingi oleh pusat keramaian dan tujuan wisata terkenal.

Sementara itu The Trans Luxury Yacht menawarkan a journey beyond the sea, pengalaman berlayar dengan kemewahan yang tak terbantahkan. Tidak hanya fasilitas bintang 5 yang mewah dengan 2 suites, 8 kamar, meeting room, jacuzzi juga water sport activities, para tamu dapat menikmati keindahan alam Labuan Bajo dengan berlayar melalui Komodo National Park, Pulau Rinca, Pulau Padar dan lain-lain.

“Tentunya dengan menawarkan experience beyond staycation seluruh properti yang tergabung di Trans Hotel Group akan memberikan sebuah kepuasan berbeda yang tak akan didapatkan di properti lainnya. Kami juga akan selalu berinovasi dan berkembang dengan mengedepankan sustainability dan selalu menjaga agar berbagai kualitas dan pelayanan yang diberikan akan melebihi harapan dari para tamu” ujar Kiki Sulistianto – Chief Business Officer dari Trans Hotel Group. (*)