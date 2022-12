Inilah Juara OPEXCON Project Competition 2022!

Info Event - Indonesia Operational Excellence Conference and Award atau lebih dikenal dengan OPEXCON adalah program kompetisi yang diinisiasi oleh SHIFT Indonesia, media referensi dan panduan operational excellence di Indonesia, untuk mengajak perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih peduli terhadap pentingnya inovasi dan improvement bagi masa depan bisnis.

OPEXCON juga menjadi wadah utama bagi para inovator untuk menampilkan proyek terbaik mereka. Peserta yang terlibat di acara OPEXCON pun dibekali dengan pelatihan menggunakan metode workshop mengenai tools dan cara problem solving sehingga mereka dapat membuat proyek yang lebih berdampak.

“Kami ingin mengapresiasi para pelaku improvement, para inovator yang telah berhasil menyelesaikan proyek mereka dengan capaian yang sangat luar biasa. Kontribusi proyek ini tentunya berdampak tinggi terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Kami sangat bangga dan menyebut mereka sebagai pahlawan inovasi perusahaan,” kata Direktur OPEXCON Riyantono Anwar.

Pada penyelenggaraan kompetisi OPEXCON yang ke-11 ini, SHIFT Indonesia bersyukur karena mendapat dukungan besar dari banyak perusahaan lintas sektor baik itu BUMN maupun swasta. Setelah dua tahun diselenggarakan secara daring, tahun ini semua peserta sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara OPEXCON yang dilaksanakan secara hybrid mulai dari pendaftaran, penjurian hingga konferensi puncak hari ini bertempatan di Pullman Jakarta Central Park.

Pemenang dipilih berdasarkan beberapa kriteria mulai dari pemilihan proyek, metodologi proyek, analisa masalah, solusi, hingga kemampuan presentasi. Dan berdasarkan hasil akhir penjurian yang diselenggarakan pada 14 - 18 November 2022, tim juri telah menetapkan pemenang untuk setiap kategori yaitu Manufacture, Service, Mining & Energy. Total ada 10 finalis yang mendapatkan GOLD Achievement dan 22 finalis yang mendapatkan penghargaan SILVER Achievement di OPEXCON Project Competition 2022.

CEO SSCX International Rifki Rizal Derrian hadir membuka langsung acara OPEXCON. Setelah acara pembukaan, semua peserta bersama menyaksikan sesi awarding. Siapa saja perusahaan yang berhasil menerima penghargaan dalam OPEXCON Award 2022? Berikut adalah daftar lengkapnya:

GOLD ACHIEVEMENT OPEXCON 2022

Manufacture Category

- PT Century Batteries Indonesia

- PT Wahana Duta Jaya Rucika

- PT Sarihusada Generasi Mahardhika - Jogja Factory

- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

- PT. UTC Aerospace Systems Bandung Operations

- PT Firmenich Aromatics Indonesia

Services Category

- PT Xiaomi Technology Indonesia

- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Mining & Energy Category

- PT Bumitama Gunajaya Agro

- PT ABM Investama Tbk

SILVER ACHIEVEMENT OPEXCON 2022

Manufacture Category

- PT Bayer Indonesia

- PT Nutricia Indonesia Sejahtera - Jakarta Factory

- PT Sarihusada Generasi Mahardhika - Prambanan Factory

- Coca Cola Europacific Partners Indonesia

- PT Boehringer Ingelheim Indonesia

- PT Suntory Garuda Beverage

- Coca Cola Europacific Partners Indonesia

- PT Sanggar Sarana Baja

- PT Mowilex Indonesia

- PT Sasa Inti Minahasa Selatan

- PT Ciba Vision Batam

- PT Panata Jaya Mandiri

Services Category

- PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

- PT Jalan Tol Seksi Empat

- PT Bank Mandiri (Persero),Tbk

- PT Bank Mandiri (Persero),Tbk

- PT Cipta Krida Bahari

Mining & Energy Category

- PT Chakra Jawara

- PT PJB SERVICES

- PT Bukit Makmur Mandiri Utama - Site Lati

- PT Bukit Makmur Mandiri Utama - Site SDJ

- PT Bukit Asam Tbk

Setelah sesi awarding selesai, acara dilanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sharing best practice Vera Meliala, Direktur Operasi AstraZeneca dan Jakfar Shadiq, Kepala Satuan Teknologi dan Engineering PT PLN Nusantara Power. Selain itu, ide dan hasil inovasi yang dibagikan oleh para pemenang OPEXCON Award 2022 dalam Project Sharing Session juga menjadi sesi yang paling dinantikan para peserta. Pasalnya, sharing project ini menjadi salah satu media transfer knowledge yang dianggap efektif oleh peserta khususnya praktisi improvement di Indonesia. Acara ditutup dengan paparan Economic Outlook 2023 oleh Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (*)