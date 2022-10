BRIN Gelar InaRI Expo 2022

Info Event - Indonesia Research & Innovation Expo 2022 (InaRI Expo 2022) resmi dibuka di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Jawa Barat, Kamis (27/10/2022). Pameran riset dan inovasi terbesar ini diharapkan mendorong para periset Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. InaRI Expo 2022 yang berlangsung mulai 27 - 30 Oktober 2022 merupakan event pertama yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai ruang ekspresi dan apresiasi bagi para periset, inovator, dan inventor yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, kegiatan semacam ini sebenarnya sudah rutin dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga sebelum terintegrasi ke dalam BRIN. Untuk itu, ke depan kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap tahun.

“Ini adalah kelanjutan dari kegiatan expo yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), dan sekarang diintegrasikan sehingga menjadi lebih besar dengan gaung yang lebih besar pula serta lebih menarik untuk publik,” kata Handoko dalam pidato pembukaan InaRi Expo 2022 di lokasi.

Tahun ini InaRI Expo 2022 mengusung tema “Digital, Blue, & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi”. Melalui tema ini, BRIN ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna mewujudkan ekonomi yang berbasis digital, berwawasan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, melalui InaRI Expo 2022, BRIN juga mengajak seluruh periset dan inovator dari berbagai lembaga untuk berbagi kesuksesan yang menginspirasi para periset dan inovator generasi berikutnya.

“Kami berharap dengan adanya perhelatan InaRI Expo 2022 ini, akan semakin mendorong para periset Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Termasuk menginspirasi generasi muda untuk menjadi calon periset,” pungkas Handoko.

InaRi Expo 2022 diiikuti sebanyak 239 peserta, terdiri dari perwakilan BUMN, perwakilan BUMD, Asean-India Startup Festival, perwakilan negara G20, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMP.

Gelaran InaRI Expo 2022 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di antaranya, seminar, business gathering, product presentation, workshop, talkshow, business matching, klinik konsultasi, Youth Reesarch and Innovation Fair, science show, Halal Tech Expo 2022, ASEAN India Start up Festival 2022, Start Up Program Pengusaha Pemula Berbasis Riset BRIN, dan Zona G20.

Gelaran riset dan inovasi terbesar di Indonesia ini juga turut menggandeng Asean Sekretariat dan pemerintah India. Sekretaris Departemen Sains dan Teknologi India, Srivari Chandrasekhar, menyebut gelaran ini bisa jadi ajang bertukar pengetahuan. Utamanya dari India yang memiliki pengalaman di sektor start up. (*)