Dr. Jason Leong Membedah Cara Bersepeda Om-Om di Malaysia

Info Event – Dr. Jason Leong, seorang komika asal Malaysia baru saja menyelenggarakan tur pertamanya di Indonesia. Bertempat di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta, Jason menyajikan pertunjukan yang dia beri judul “Heaty”, sebuah stand up comedy yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Komika Sukraj dan Komika Ben Dhanio yang menjadi pembuka acara menghangatkan suasana dengan memanfaatkan kondisi mereka sebagai kaum minoritas di Indonesia sebagai bit andalannya. Sukraj berasal dari keluarga berdarah India sedangkan Ben Dhanio menyebut dirinya sebagai Chindo (China Indonesia).

Jason Leong membuka pertunjukan dengan menceritakan kekagumannya tentang Indonesia dan Jakarta. Menurut Jason Leong, seharusnya orang Indonesia dan Malaysia bersahabat karena punya banyak masalah yang sama, misalnya saja sama-sama punya politisi yang problematik.

Materi paling lucu dari Jason Leong malam itu adalah pembahasan tentang om-om yang hobi bersepeda. Fenomena yang terjadi juga di Indonesia ini dibedah secara detil oleh Jason. Cara Jason menjelaskan bahwa mereka tidak mengenakan celana dalam sama sekali akan terbayang oleh penonton sampai pulang. Cerita-ceritanya tentang kawannya yang hobi bersepeda terasa sangat dekat dan mudah dibayangkan.

Latar belakang Jason sebagai mantan dokter, membuat dia punya materi yang sangat menarik mengenai Covid-19. Istrinya yang juga seorang dokter, membuat cerita hidup Jason sepanjang pandemi menjadi sangat menarik. Komparasi antara kehidupan dokter dan komedian menjadi puncak komedi yang sangat menarik. Cerita asli dibalut penulisan yang rapi berhasil membuat penonton tertawa lepas.

Sambutan hangat dari penonton membuat Jason merasa sangat puas dengan pertunjukannya. Jason mengungkapkan, "They're one of the hottest crowd I performed in. They show me so much love" (Mereka adalah salah satu penonton terhangat yang pernah saya temui. Mereka begitu penuh cinta). Jason Leong juga mengungkapkan keinginannya untuk datang ke Indonesia lagi. Ia berterima kasih juga kepada Mo Sidik dan Kunci Comedy yang membantunya menyelenggarakan pertunjukan di Indonesia. (*)