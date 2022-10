Sapa Raja Hotels Memperkenalkan Logo Baru

Info Event – Saparaja Hotels Group memperkenalkan logo barunya kepada media dan agen di Beth Kasegaran Theresia Senior Living & Resort Gunung Geulis Bogor, 30 September 2022. Manajemen hotel yang sudah mempunyai 42 property yang tersebar di seluruh Indonesia ini mengambil langkah strategis dengan memulai program branding yang terintegrasi untuk lebih memperkenalkan corporate image kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Hotel Koordinator Sapa Raja Hotels Group Jasman Butar Butar, nama Sapa Raja merupakan kombinasi dari dua entitas bisnis yaitu grup hotel SapaDia dan Sutan Raja. Selama ini kedua entitas tersebut telah membangun banyak property di pelosok dan kabupaten yang tidak dilirik oleh manajemen hotel lainnya di Indonesia, seperti di Minahasa, Kotamobagu, Gunung Tua, Amurang, dan daerah-daerah lain yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Meski demikian mereka juga mempunyai banyak hotel dengan dengan standar internasional yang pernah dipakai oleh Presiden dan Wakil Presiden RI seperti Hotel Sutan Raja Manado.

Dalam acara media gathering ini, para leader sales dan marketing dari 42 unit yang berasal dari seluruh Indonesia menggunakan pakaian adat masing-masing daerah dan memperkenalkan keunggulan daerah dan keunikan dari unit yang mereka wakili.

Property yang dimiliki oleh Sapa Raja Hotels group terbagi dalam 6 kategori, yaitu The Hotel & Convention, The Villa Resort, The Hotel Resort, The Guest House, The Sport & Leisure, dan The Smart Hotel.

THE HOTEL & CONVENTION terdiri dari Sutan Raja Soreang, Sutan Raja Manado, Sutan Raja Kolaka, Sutan Raja Palu, Sutan Raja Kotamobagu, Sutan Raja Amurang, Sapadia Siantar, Sapadia Gunung Tua, Sapadia Rokan Hulu, dan Sapadia Narmada Convention Lombok.

THE VILLA RESORT terdiri dari Grand Master Resort Tomohon, Sutan Raja Villa Kuningan, Sutan Raja Villa Amurang, Sutan Raja Villa Palu, Sutan Raja Villa Kampung Karuhun. Sapadia Villa Balige, dan Sapadia Villa Bukit Gibeon.

THE HOTEL RESORT terdiri dari Hotel Beth Kasegaran Theresia Bogor, Hotel & Wisma Bintang Jadayat Bogor, Sapadia Hotel & Cottage Parapat, Sapadia Ciwidey, dan Hotel Pamordian Pangandaran.

THE GUEST HOUSE terdiri dari Sutan Raja Guest House Cirebon, Sapadia Guest House Dago Bandung, Sapadia Wisma Sei Silau Medan, Sapadia Wisma HM Jhoni Medan, Sapadia Wisma Syailendra Medan, Sapadia Wisma Sindoro Medan, Sapadia Guest House Tamora Medan, Sapadia Guest House & Karaoke Kotamobagu, Manadia Guest House Makeret Manado, Manadia Guest House Malalayang Manado, dan Manadia Guest House Maumbi Manado

THE SPORT & LEISURE terdiri dari Boombara Waterpark Pekanbaru, Boombara Waterpark Rantauprapat, Sapadia Outbond Parung, Sapadia Club House Sunggal, Sutan Raja Sport & Residence Paniki, dan Kolam Renang Paluabara Palu).

THE SMART HOTEL terdiri dari Sutan Raja Talagabodas Bandung, Sutan Raja Cirebon, dan Sapadia Cirebon. (*)