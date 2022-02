Tren Rambut 2022: Amethyc Luster

Info Event – Industri tata rambut adalah industri yang membutuhkan tenaga kerja dan talenta yang tidak sedikit. Efek tidak langsung dari industri ini juga tidak kalah besar. Hal ini dikarenakan industri salon dan tata rambut adalah bagian dari industri kreatif yang turut menunjang industri lain seperti industri kecantikan, fashion, seni pertunjukkan dan lainnya yang turut berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Penata rambut merupakan salah satu elemen yang mampu memajukan industri tata rambut ini. Untuk meningkatkan kebutuhan yang lebih lagi, perlu adanya penguatan dari sisi edukasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Dalam upaya untuk menjaga dan mendukung inisiasi edukasi ini, PT Victoria Care Indonesia Tbk (VCI) melalui brandnya CBD Professional bekerjasama dengan Dyandra Promosindo menghadirkan kembali ‘Pitstop Virtual Learning bersama Diana Hadisuwarno’ yang berlangsung pada hari Rabu (9/2) sebagai ruang edukasi virtual berkelanjutan untuk penata rambut profesional di Indonesia. Lewat acara ini, CBD Professional ingin mengedukasi sebanyak dan sesering mungkin tenaga penata rambut hingga dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Untuk mengembangkan industri tata rambut, salon patut mempunyai komitmen yang tinggi, terutama bagi penata rambut dimana mereka wajib untuk mampu beradaptasi, upgrade skill, update trend gaya rambut, dan menggunakan alat kosmetik yang memiliki kualitas baik.

“Hadirnya teknologi digital dan media sosial dapat mempermudah para penata rambut untuk mendapatkan informasi hingga edukasi. Untuk turut mengembangkan industri tata rambut, inisiatif yang CBD Professional lakukan adalah digitalisasi edukasi melalui Pitstop Virtual Learning yaitu pelatihan secara virtual berupa look and learn serta demo aplikasi step by step.” ucap Joanie Sutanto selaku Brand Manager CBD Professional.

Program kali ini mengangkat tema Amethyc Luster yang terinspirasi oleh proses alami lautan selama ribuan tahun dari pecahan batu Amethyst yang ditemukan di kedalaman laut. “Kilau batu berpadu dengan suasana sunset berlatar lautan serta bias warna merahnya terpantul pada riak gelombang memberikan keindahan komposisi warna alami yang selalu nampak serasi dengan rambut orang Indonesia.” jelas Diana Hadisuwarno, penata rambut professional.

Sesi pertama Pitstop Virtual Learning bersama Diana Hadisuwarno dimulai dengan teknik cutting. Diana menjelaskan pada tahun 2022, layer kembali banyak digemari oleh perempuan di Indonesia. Karena dengan layer, rambut sudah mempunyai bentuk yang mudah untuk diatur. Potongan layer harus memperhatikan jenis rambut, ketebalan rambut, dan bentuk wajah dari client. “Untuk sesi cutting dilakukan dengan teknik point cut, diawali layering dengan pola oval untuk memberikan efek rambut yang bervolume, pastikan posisi kepala client tegak agar penarikan layer akurat. Selanjutnya, melakukan texturizing saat kondisi rambut kering dengan gunting dry cut.” jelas Diana.

Sebelum memasuki sesi kedua yang membahas pre-lightening, penting melakukan diagnosa pada klien agar tidak terjadi penumpukan warna yang membuat hasil bleaching tidak rata. “Untuk sesi pre-lightening ini, menggunakan teknik Air Touch agar menciptakan hasil yang bold serta menggunakan papan balayage untuk membantu posisi foil tetap sempurna. Setelah selesai membuat pola dapat ditunggu selama 45 menit, dilanjutkan bleaching sebanyak 2x lalu dibilas.” ujar Diana.

Pitstop Virtual Learning bersama Diana Hadisuwarno ditutup pada sesi terakhir yang membahas mengenai coloring & styling. “Pada warna-warna Amethyc Luster dapat disesuaikan dengan skin tone klien “Pengaplikasian warna rambut juga lebih baik saat kondisi rambut lembab untuk menjaga kualitas rambut dan memperhalus proses blending warna rambut.” Tutur Diana.

Rangkaian kegiatan ‘Pitstop Virtual Learning bersama Diana Hadisuwarno’ berikutnya akan diadakan secara offline setelah situasi dan kondisi aman bagi semua pihak. Rangkaian ini, dapat menjadi sarana terkini dengan memaksimalkan technical skill hingga business skill yang dapat dimanfaatkan para penata rambut agar industri tata rambut dapat berkembang lebih luas.